Cilde Karşı Zaman Bükücü Gençlik Aşısı Uzm. Est. Gamze Akman Tedavisi

Cilt sağlığı ve bakımı için yaşlanmayı geciktiren önemli bir etki olan vitamin, mineral ve enzimler özellikle IAL sistemi etkiliyor.

Kozmetik tedavi alanında kullanılan micro gençlik aşısı, kısa zamanda cildin canlı, sıkı ve genç görünmesini sağlıyor. Uzm. Est. Gamze Akman cilt uygunluğu ve tedavinin uzman tarafından yapılmasının da önemini vurguluyor.

Gençlik Aşısı Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Zaman bükücü olarak adlandırdığı gençlik aşısında, özellikle Hyalüronik asitin öneminden bahseden Uzman Est. Gamze Akman, iki kür halinde uygulanan micro iğnelerle deri altına nüfuz etmesini sağlayacak özel kapsüllerin hücreleri yenilediğini vurguluyor. Hücrelerin gençleşmesi, cildin ölü deriden arınması ve sağlıklı görünmesi için oldukça önemli.

Aynı zamanda vitamin detox uygulamasıyla da cildin 20 farklı vitamin, mineral ve sitle buluşmasıyla, sağlıklı görünmesinin etkilerinden de bahsediyor. Cilt sağlığı için hücrelere bakılması ve cilt tipine göre tedavi uygulanması gerektiğini de uzmanlarla birlikte onaylıyor.

Vitamin Detox Genç Cilt Bakımı

Vitamin detox uygulamasında özellikle cildin hücrelerinin yenilenmesi ve kırışıklıkların azaltılması için mucizevi olduğu görülmektedir. 20 yaş üstünde herkese uygulanan bahis bir güzellik işlemi olarak, cildinizin nem dengesini de sağlayacaktır.

Cildin kırışıklıklardan ve sarkmalardan arınmasını sağlar.

Nem ve yağ dengesini korur.

Parlak ve canlı görünmesini etkiler.

Dekolte, el, yüz ve boyun bölgesine kolay bir şekilde uygulanabilir.

Cildinize Sihirli Bir Dokunuş Gamze Akman'dan

Güzelliğin sırrını çözmek için 21. Yüzyılda bilim ilerlemiş ve IAL sistemin hücre yapısındaki etkisini gözlemleyerek, vitamin, mineral ve asitlerin cilt üzerindeki etkileri dikkate alınmıştır. Akman, bu konuda dünya kozmetik tedavisi üzerinden araştırmalar yaparak, en yeni çözümleri en garanti sonuçlarla uygulamaktadır.

Gençliğinizi Yeniden Kazandıran Mucizeler

Cildinizi yenileyecek, nefes almasını ve sıkılaşmasını sağlayacak, gençlik aşısı ve vitamin detoksu, kısa zamanda etkisini görebileceğiniz özel bir uygulamadır. Her cilt tipine ve 20 yaş üstü herkese uygulanan, basit iki kür sonrasında cildinizin sağlıklı, canlı ve güzel görünmesi sağlanacaktır. Hyalüronik asit, A, C, E, K ve D vitamini etkilerini kısa zamanda Linemed sayesinde görebileceksiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.