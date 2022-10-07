CHP'li Murat Emir: 4 yıldır faaliyeti yok, bütçe var

2014 yılında kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü’ne hiçbir faaliyeti bulunmamasına rağmen TÜSEB'den ödenek ayrıldığını ifade eden CHP Milletvekili Murat Emir “TÜSEB ve Sağlık Bakanı, faaliyete geçmeyen enstitüye ne kadar ödenek tahsis ettiklerini kamuoyuna açıklamalıdır” dedi

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü'nün dört yıl boyunca hiçbir faaliyeti bulunmadığı, buna karşın TÜSEB tarafından enstitüye bütçeden ödenek tahsisi yapıldığı ortaya çıktı.

Yalnızca vekaleten temsil edildi

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP Milletvekili Murat Emir TÜSEB bünyesinde 2014 yılında kurulan ve bugüne kadar Sağlık Bakanlığı toplantılarında vekaleten temsil edilmekten başka hiçbir faaliyete imza atmayan GETAT'ın durumunu Meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunan Emir, insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmaları yürütmek ile görevlendirilen kurumun 2017 yılına kadar herhangi bir faaliyette bulunmadığına dikkat çekti. Emir, enstitünün 2018-2021 yılları arasında ise yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen yıllık toplantılarda vekaleten temsil edildiğini belirtti.

Temsil dışında herhangi bir faaliyeti bulunmayan enstitüye 2018 itibarıyla her yıl düzenli olarak TÜSEB bütçesinden ödenek tahsis edilmesini eleştiren Emir, “Faaliyete geçmeyen enstitüye ödenek tahsis eden TÜSEB'in yıldan yıla katlanan zararı da dikkat çekicidir. 2019 yılını yalnızca 31 bin 723 TL zararla kapatan TÜSEB'in bir yıl sonraki zararı 5 milyon TL'ye ulaşmıştır” dedi.

Kurumun zararı katlanarak arttı

Kurumun zararının 2021 yılında daha da katlandığını ifade eden Emir, 2021 yılında TÜSEB'in toplam zararı 22 milyon 864 bin TL'dir. TÜSEB yönetimi ve Sağlık Bakanı, faaliyete geçmeyen enstitüye ne kadar ödenek tahsis ettiklerini kamuoyuna açıklamak zorundadır. Bunun yanı sıra TÜSEB'de katlanarak artan zararın da hesabı kamuoyuna verilmelidir” ifadelerini kullandı. .