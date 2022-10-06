CHP’li Adıgüzel: Hastanede 'ek randevular' şiddeti artırır

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kamu hastanelerinde ek randevu slotlarının oluşturulmasını eleştirdi: 'Hasta-doktor çatışmalarına, şiddet olaylarına davetiye çıkaracak' dedi

Önceki gün sosyal medyada da geniş yer bulan hastanelerdeki 'ek randevu'larla ilgili CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığının, kamu hastanelerine ek randevu slotları oluşturulması için yazı gönderdiğini belirten Adıgüzel, bunun hasta-doktor çatışmalarına, şiddet olaylarına davetiye çıkaracağını savundu.

“Hastane randevu alma birimi, bugünden itibaren randevularda ek randevu slotları oluşturmaya başlayacak. Örneğin o doktora, o gün 70 hasta verilmiş, bunun ortalama 15'inin gerçekleşmediği tespit edilmiş. Bu gerçekleşmeyen oran tespit edilerek, bir ek randevu ekleniyor. Şimdi o gün hastaların tamamı gelirse, bu ek randevular araya eşlenmiş durumdalar. Şimdi gelen hastaya da daha önce randevu alan hastaya da bu durumu izah etmek mümkün değil. Burada ek kavgalar, doktor üzerine ek sıkıntılar doğacak. Yeni hasta-doktor çatışmalarına, şiddet olaylarına davetiye çıkaracak.” .