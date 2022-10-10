CHP’den yeni yönetmeliğe tepki: Hekimlerin özgürlüğünü engelliyor

Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe tepki gösteren CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, değişikliğin serbest hekimleri çalışamaz hale getirdiğini söyledi

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı'nın 6 Ekim'de, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik'te yapılan değişikliği yayımladığını anımsattı.

"BU TAMAMEN YASAKÇI BİR ZİHNİYETTİR"

Yapılan değişiklikle serbest çalışan yaklaşık 7 bin hekimin çalışma alanlarının ortadan kaldırıldığını savunan Şahin, muayenehanesi olan doktorların hastalarını özel hastanelere yatırmasının, ameliyat yapmasının yasaklandığını söyledi. Şahin, “Bu tamamen yasakçı bir zihniyettir ve kabul edilebilecek bir olay değildir.” diye konuştu.

"ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLİYOR"

Yapılan değişiklik nedeniyle hastaların hekim seçme hakkının, hekimlerin de çalışma özgürlüğünün engellendiğini ileri süren Şahin, "Bu yönetmelik özünde Anayasamızın 48. maddesiyle de çelişmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği yönetmelik hekimlerin çalışma alanlarını kısıtlamaktadır, hekimlerimizi çalışamaz hale getirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Yönetmeliğin hekimlerin yurt dışına gitmesini artıracağını belirten Şahin, Sağlık Bakanlığı'nın hekimlere ameliyat yapacakları hastaneleri göstermek zorunda olduğunu dile getirdi.