Çaya konulan süt, diş lekesini nasıl azaltır?

Estetik Diş Hekimi Onur Öztürk, içtiğimiz çayın dişte sebep olan lekelenmeyi azaltabilecek ipuçlarını yazdı

Sütlü çay ve diş renklenmeleri

Kahveye süt ekleyerek diş lekelenmesini azaltabileceğiniz gibi çay için de aynı işlemi uygulayarak dişlerinizin daha beyaz kalmasını sağlayabilirsiniz.

Çaya Konulan Süt, Diş Renklenmelerini Nasıl Azaltır?

Çayın içindeki flavinler, dişlerimize yapışmaya eğilimli ve dişlerimizi renklendiren moleküller barındırırlar. Kazein adı verilen aynı zamanda hayvan sütünde bulunan proteinlere güçlü bir yapışma özelliği vardır.

Kazeinler, leke yapan molekülleri çevreleyerek dişinize yapışmalarını engeller. Süt proteinleri ve bu tarz moleküller arasındaki bağ, süt yağları tarafından geliştirilir. Bir başka deyişle, sütün içindeki yağ oranı ne kadar yüksekse dişlerdeki renklenme o kadar az olur.

Ne yazık ki renklenme üzerindeki bu etki; soya, pirinç, badem ya da hayvansal olmayan diğer türlerde geçerli değildir. Hatta bu türler daha fazla lekelenmeye sebep olabilir ama yağ oranı yüksek olan inek sütü ya da diğer hayvan sütlerinin lekelenmeyi büyük oranda azaltacağını aklınızın bir köşesinde bulundurun. Yağsız süt aynı özelliklerde değildir.

Süt, Çayın Sağlık Açısından Faydalarını Azaltıyor mu?

Çoğu insan, flavinler ve sağlığa pek çok faydası dokunan diğer polifenolleri birleştirdiği için sütün çaya eklenince, çayın yararlarını azaltacağını düşünür. Ancak yapılan araştırmalar, sütün çayda bulunan sağlıklı karışımların emme ve plazma konsantrasyonları üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını gösteriyor. Çay midenizin yolunu bir kez tuttuktan sonra, sütü çayın sağlıklı bileşenlerinden ayırma konusunda vücudunuz mükemmel bir iş çıkarıyor ve onları emebiliyorsunuz.

Eğer süt içebiliyorsanız ve çayınızda bıraktığı tattan hoşlanıyorsanız bu, dişlerinizi çay lekesinden korumanın en doğru yoludur.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.