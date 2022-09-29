Çay Ağacı Yağı Nedir? Faydaları Nelerdir?

Çay ağacı yağı nedir? Çay ağacı yağı nerelerde kullanılır? Çay ağacı yağı faydaları neler? Antioksidan içeriği bakımından zengin olan çay ağacı yağı hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Çay Ağacı Yağı Nedir?

Çay ağacı yağı ne? Çay ağacı yağı, buhar distilasyon yöntemi ile melaleuca alternifolia isimli, Avustralya'ya özgü bir bitkiden elde edilen esansiyel yağ olarak tanımlanır.

Çay Ağacı Yağı Faydaları

Sivilce izlerini giderir,

Düzenli kullanıldığında sivilce oluşumunu azaltır.

Diş eti iltihaplanmaları,

Uçuk ve ağız içi yaralarına iyi gelir.

Buhar banyosu olarak kullanıldığı takdirde öksürük, bronşit, boğaz ağrısı, grip, nezle ve burun tıkanıklığına iyi gelmektedir.

Saç kuruluğu ve kepeğe karşı oldukça etkili bir yağdır.

Çay Ağacı Yağı Zararları

Çay ağacı yağının zararı var mı? Topikal kullanımlarda çay ağacı yağı doğru şekilde seyreltilmemiş ve yüksek konsantrasyonda bulunuyorsa; kızarıklık, kepeklenme, kaşınma, yanma ve batma gibi şikâyetlere neden olabilmektedir.