Çatlak görünümünü azaltmak için evde çözüm yolları neler?

Vücut çatlaklarını ne giderir? Vücut çatlakları neden oluşur? Vücutta meydana gelen çatlaklar hayatımızı olumsuz yönde etkilemeye, özgüven düşürmeye neden oluyor. Özellikle kadınlar vücutta meydana gelen çatlaklardan nasıl kurtulunur? Sorusunu araştırmaktalar. Sizler için bu konu hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar.

Öncelikle Vücut Çatlakları Nasıl Oluşur?

Deri veya cilt çatlağı olarak bilinen vücut çatlaklarının ana sebebi hormonlardır. Hızlı kilo alıp verme, hamilelik süreci, ani boy uzamalarında, vücut gelişimle uğraşanlarda, görülür ve zamanla deri esnekliğini kaybeder ve çatlak denilen izler meydana gelir.Vücudun su oranı yetersiz geldiğinde ve cilt yaralanmalarında da oluşabilir.

Cilt çatlakları için çözümler 100 % görünümünü yok etmez fakat görünürlüğünü en aza indirebilir.

Peki Vücut Çatlaklarına Neler İyi Gelir;

Zeytinyağı vücudun nemlenmesine olana sağlar ve cilt bariyerini yeniler.

Şeker peelingi ölü hücrelerden arındırarak cildin yenilenmesini sağlar.

Kakao yağı E vitamini bakımından zengin olduğu için cildin sıkılaşmasını sağlarve antiaging etkisine sahiptir.

Vazelin kullanımı

Patates suyu içerisinde bulundurduğu amino asitler sayesinde ciltteki yara ve kızarıklıkları iyileştirir.

Yumurta akı cildin kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Aloe Vera içerisinde bulundurduğu salistik asitle cildi onarmaya yardımcı olur.

Çatlak Tedavisi İçin Doğal Yollarla Maske Tarifi

Kakao yağı

Keten tohumu yağı

Gliserin yağı

Bu maske tarifini her gün sorunlu olan bölgeye karıştırılarak el yardımı ile masaj yaparak sürülür.Bu işlem her gün tekrar edilmelidir.

Bir başka tarif

2 çay kaşığı badem yağı

2 çay kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı çörek otu yağı

Bu üç malzeme karıştırılarak çatlak olan kısma uygulayıp masaj yapın. Ardından 10 dk beklettirilir. Daha sonra ılık su ile yıkanmalıdır.

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