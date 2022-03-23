Canan Karatay ömrü uzatan besinleri açıkladı

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ömrü uzatan ve en sağlıklı besinleri açıkladı.

Sağlıklı ve uzun hayat sürmek için doğru beslenme şart. Beslenme alışkanlıklarını düzenlemek hem psikolojik hem de fiziksel olarak birçok hastalığı önlüyor. Uzmanlara göre, bağışıklığı güçlendiren doğal ürünler ve antioksidan içeren yiyecekler, insan ömrünü uzatıyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ömrü uzatan ve en sağlıklı besinleri açıkladı.

CANAN KARATAY'DAN BESLENME TASVİYESİ

Yaz aylarına yaklaşırken insanların sağlıklı beslenmeleri için neler yemesi gerektiği paylaşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, insan ömrünü uzatacak besinleri şöyle sıraladı:

"Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir.

FINDIK VE KÖY TEREYAĞI TÜKETİN

Köy tereyağını sabah akşam yiyebilirsiniz. Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık, çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur.

ÇAY VE KAHVE GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN İÇERİYOR

Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum.

KAVURMA 90-95 YAŞINA KADAR YAŞATABİLİR

Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar.

TRANS YAĞLAR VE MARGARİNLER TEHLİKELİ

'Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun. Evvel yoktu, rivayet yeni çıktı." .