Canan Karatay ısrarla tavsiye etti: Bu 3 besin bağışıklığı kale gibi yapıyor

Prof. Dr. Canan Karatay, yeni kitabında bağışıklık sisteminin gücüne dikkat çekerek tüketilmesi gereken önemli besinleri açıkladı.

Prof. Dr. Canan Karatay 24 TV'den Melis Bakangöz'e yeni çıkardığı kitabı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

3 besin hakkında önemli uyarılarda bulunan Canan Karatay, doğal sirke, peynir ve tarhananın önemini vurguladı.

Çıkardığı yeni kitabı hakkında bilgi veren Canan Karatay; virüsler, bakteriler, toksinler, mantarlar ve kimyasal zehirler hakkında önemli bilgiler paylaştığını aktardı. Tecrübeli doktor vücudun bağışıklık sisteminin 'zırhlı' olması gerektiğini kitapta okuyucunun göreceğini belirtti.

CANAN KARATAY: FERMENTE GIDALAR ÇOK ÖNEMLİ

Fermente gıdaların önemine dikkat çeken Canan Karatay, "Bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlayan en önemli unsurlar mide bağırsaklarımızda bulunan dost bakterilerdir. Bu bakteriler insan vücudunun ağırlığından daha fazladır. Bu dost bakteriler fazla olduğu sürece bağışıklık sistemini güçlendirirler. Son çalışmalarda görüldüğü gibi bağışıklık sisteminin gücünü %90 bu dost bakteriler oluşturuyor. Bu dost bakterileri öldürmemek için, doğru beslenme, hareket etme, iyi uyumaya dikkat edilmelidir." dedi.

CANAN KARATAY ÖNERDİ

Tecrübeli doktor vücutta dost bakterilerin korunmasına dikkat çekerek 3 besin hakkında önemli uyarılarda bulundu. Beslenme konusunda tavsiyelerde bulunan Canan Karatay; doğal sirke, peynir ve tarhananın önemini vurguladı. .