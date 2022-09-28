Çalışmalar sonuç verdi! Alzheimer ilacı onay bekliyor

En korkulan hastalıklardan biri olan ve sadece hastayı değil, hasta yakınlarını da etkileyen Alzheimer ile ilgili umut verici gelişme yaşandı. İlaç üreticileri Eisai ve Biogen, başarılı olduğunu iddia ettikleri yeni bir Alzheimer ilacının onayı için kısa süre içinde başvuruda bulunacaklar

Dünyada yaklaşık 50 milyon Alzheimer hastası var. Hastaların olduğu kadar hasta yakınlarının da yaşamını oldukça kötü etkileyen bu hastalık için geçtiğimiz günlerde umut verici bir gelişme yaşandı. İlaç üreticisi Eisai ve Biogen şirketleri, tüm deney sonuçlarında başarılı olduklarını belirttikleri ilaç için onay başvurusunda bulunacaklarını bildirdiler.

Şirketler, yaptıkları açıklamada, hastalığın ilerleme hızını yavaşlattığını gösteren son aşama klinik araştırmanın sonuçlarını takiben harekete geçecekler.

Financial Times'ta yer alan habere göre, klinik denemeden elde edilen sonuçlar, dünya çapındaki tüm hastalar için umut sağlayacak. Aynı zamanda, benzer ilaçlar üzerinde denemeler yapan Eli Lilly ve Roche'u da teşvik etmesi bekleniyor.

Eisai ve Biogen tarafından ortaklaşa geliştirilen ilaç, Alzheimer hastalığına sebep olarak görülen ve beta amiloid olarak bilinen beyindeki yapışkan plakların oluşumunu azalttı.

1800 HASTA KATILDI

Bilim insanları, neredeyse otuz yıldır, beyinde birbirine bağlanan toksik amiloid hücre kümelerinin Alzheimer'ın nedeni olarak görülen sözde amiloid hipotezini kanıtlamaya çalışıyorlar.

Ancak şimdiye kadarki denemeler, plakları temizlemenin bilişsel gerileme oranını yavaşlattığını kanıtlayamadı ve bu da hastalar ve aileleri için hayal kırıklığına neden oldu.

Deneme sırasında 18 aylık bir süre boyunca iki haftada bir olmak üzere 1.800'e yakın hasta tedavi gördü.

SONUÇLAR UMUT VERİCİ

Eisai, Alzheimer hastaları üzerinde şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük klinik denemelerden birinin olumlu sonuçlarının bir “dönüm noktası” olduğunu ve amiloid hipotezi teorisini kanıtladığını söyledi.

Eisai CEO'su Haruo Naito, “Şirket, bu bulguların Alzheimer hastalığının tanı ve tedavisinde yeni ufuklar yaratacağına ve yeni tedavi seçenekleri için umut vadettiğine inanıyor” dedi.

Sonuçlar kasım ayında bir Alzheimer konferansında sunulacak ve araştırma bulguları hakemli bir tıp dergisinde yayımlanacak. .