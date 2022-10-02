Tıptan Uzak Sağlıklı Hayat kitabının yazarı Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, bir çok hastalığın kaynağının bağırsak olduğuna dikkat çekti

Dr. Küçükusta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında en ciddi hastalıklar dahil bir çok hastalığın başlangıcının bağırsak olduğunu söyledi.

"HASTALIKLARIN 'TEK BİR SEBEBİ' VAR"

Dr. Küçükusta şunları yazdı:

"Alzheimer, kalp krizi, obezite, diyabet, osteoporoz, kanser, astım, egzama, depresyon… yüzlerce hastalık var. Bunlar birbirinden farklı hastalıklar ama tümünün ortak “tek bir sebebi” var: Bağırsak bakteri tür ve miktarlarının değişmesi."

HİPOKRAT'IN SÖZÜ

Bundan 2500 yıl önce yaşadığı kaydedilen tıbbın öncüsü Hipokrat'ın “bütün hastalıklar bağırsakta başlar” sözünü, tüm hastalıklar olmasa da pek çok rahatsızlığın bağırsak sağlığıyla ilgili olabileceğini günümüzde doğruluyor.

SAĞLIKLI BİR BAĞIRSAK İÇİN ÖNERİLER

İşlem görmüş karbonhidrat alımını sınırlayın. Zararlı bakteriler şeker ile beslenir ve gelişir. Aşırı şeker alımı bağırsakların işlevine zarar verebilir.

Fermente gıdalar tercih edin. Sade yoğurt, lahana turşusu, kefir gibi fermente gıdalar, bağırsak sağlığını iyileştirebilecek probiyotikler içerir.

Yeterli miktarda sıvı alın. Liflerin çözülebilmesi ve bağırsak hareketlerinin kolaylaşması için su gereklidir.

Stresten uzak durun. İkinci beyin olarak adlandırılan bağırsaklar sinir sistemi ile irtibat halindedir. Depresyonda olan kişilerde sıklıkla bağırsak rahatsızlıkları yaşanabilir.

Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçının. Antibiyotikler bağırsak florasına ve bağışıklığına zarar verebilir.

Hareket edin. Araştırmalara göre egzersizin bağırsaklara faydası bulunuyor. Aynı zamanda yürüyüş, kabızlık tedavisinde bağırsak kasılmalarını kolaylaştırıyor.

Meyvelere diyetinizde yer verin. Özellikle elma, armut gibi kabuğunda yüksek oranda lif içeren meyveleri tarım ilaçlarından arındırmak için güzel yıkamakta fayda var.

Yüksek lifli besinleri kademeli olarak alın. Lif alımı çok hızlı arttığında karın rahatsızlığı, kramplar ve ishal gibi yan etkiler görülebilir. (Nevbahar Dergisi)