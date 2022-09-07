Burun yağlarına çözüm! Yağlı burun için doğal bakım | Burun yağları nasıl giderilir? Burun yağı neden oluşur?

Burnunuzdaki yağlanma ve siyah noktalar rahatsız edici bir durumdaysa yağlı burun çözümlerine başvurmak gerekir. Peki burun yağlarına ne iyi gelir? Burun yağları için bakım önerileri nelerdir? İşte yağlı burun için yapılması gerekenler…

Burnunuzda yağ oluşması sizi rahatsız ediyor ve bu duruma çözüm mü arıyorsunuz? Peki yağlı burun bakımı nasıl yapılır? Burun yağı nasıl giderilir? Burunda oluşan yağlara ne iyi gelir? İşte detaylar…

Burun yağı neden olur?

Yüzünüzdeki cilt, özellikle burnunuzu çevreleyen bölge, yüksek konsantrasyonda yağ bezleri barındırır. Bu yağ bezleri, cildinizin doğal yağı olan sebum salgılar. Her ne kadar rahatsız edici olarak görünse de sebum, su kaybını ve kuruluğu önlemek, bakteri üremesini sınırlamak ve cildi yağlamak için gereklidir. Peki burun yağı temizleme nasıl yapılır?

Burunda yağ oluşmasının nedenleri

Burnunuzda çok fazla yağ oluşuyorsa bu durumun nedenleri vardır. Eğer burnunuzdaki yağ oranı normal düzeyinde fazlaysa şu etkenler sebebiyle burun yağı oluşmuş olabilir:

Kuru cilt

Yetersiz peeling

Güneşe fazla maruz kalma

Nem artışı

Dengesiz ve kötü beslenme

Alkol veya fazla kafein tüketimi

Kimyasal cilt bakım alışkanlıkları

Yağlı burun için yapılması gerekenler

Burnunuz yağlıysa ve bu durumdan şikayetçi iseniz bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Peki yağlı burun için ne yapılmalı? Burun yağları nasıl gider? Burun yağları oluşmaması için ne yapmak gerekir? İşte burnunuzda yağ olmaması için yapmanız gereken rutinler:

Yüz temizliği

Burnunuzdaki yağlar için yüzünüzü sık sık yıkamanız gerektiği hissi oluşabilir. Ancak bu durumdan kaçınmanız gerekiyor. Zira yüzünüzü aşırı temizlerseniz yağ üretiminiz artar. Çünkü yüz fazla yıkandığında sebumu yok etmek istersiniz ancak cildiniz daha fazla yağ üreterek tepki verebilir.

Yüz temizliğinizi düzenli ve dengeli olarak yapmanız önerilir.

Nemlendirici kullanın

Doğal içerikli nemlendirici kremler kullanmak yüzünüze çok iyi gelecektir.

Günlük su miktarınızı koruyun

Gün içerisinde yeterli miktarda su içmek, daha az iltihaplanma ve cilt bezlerinin daha az tıkanmasını sağlar. Bu durumun sonucunda hidrasyon yağ bezlerini daha az yağlı hale getirir.

Güneş kremi kullanın

Bitkisel özlü bir güneş kremi kullanmak yüzünüzü parlatır ve yağ oluşumunu dengeler. Güneş kremi kullanmak yağlı burun için iyi gelen en etkili çözümlerden biridir.

Yiyeceklerinize dikkat edin

Yağlı cilt sorunlarınızın temel sebebi aslında bağırsaklarınızda oluşuyor olabilir. Baharatlı yiyecekler ve ağır içecekler kan damarlarını genişletir ve terlemenize neden olur.

Burun yağlarınızı gidermek için aynı şekilde, süt ve şekerden de uzak durulması tavsiye edilir. Çünkü bu besinler yağ üretimini besler ve arttırırlar. .