Burun kanaması sebepleri nelerdir? Burun neden kanar?

Burun kanaması sebepleri nelerdir? Burun kanamasının birçok sebebi olabilir. En önemlileri arasında, travma sonucunda meydana gelen kanamalardır. Peki ama burun kanaması yaşadıktan sonra ne yapmak gerekir? İşte burun kanaması nedenleri ve kanama sonrasında yapılması gerekenler...

Burun kanamasının birçok sebebi olabilir. En önemlileri arasında, travma sonucunda meydana gelen kanamalardır. Peki ama burun kanaması yaşadıktan sonra ne yapmak gerekir? İşte burun kanaması nedenleri ve kanama sonrasında yapılması gerekenler...

Burun kanaması sebepleri nelerdir?

Burun kanamasına yol açan en etken sebep burun ve çevresinde oluşan travmalardır. Travma sonrasında kırılmaya bakılmaksızın kanama meydana gelebilir.

Diğer önemli burun kanama sebepleri; yüz travması, burunda yabancı cisim, stres, burun veya sinüs enfeksiyonları ve kuru havanın uzun süre solunması şeklinde açıklanabilir.

İşte bütün burun kanaması sebepleri;

Kuru hava

Burun karıştırma

Buruna alınan darbeler

Akut sinüzit (sinüs enfeksiyonu)

Alerjiler

Yüksek tansiyon

Aspirin kullanımı

Hemofili gibi kanama bozuklukları

Kan inceltici ilaçlar

Amonyak gibi kimyasal maddelere maruz kalma

Kronik sinüzit

Kokain kullanımı

Soğuk algınlığı

Burunda yabancı cisim

Alerjileri tedavi etmek için kullanılanlar bazı spreyler

Kalıtsal hemorajik telanjiektazi

İdiyopatik trombositopenik purpura (ITP)

Lösemi

Burun ve paranazal sinüs tümörleri

Burun polipleri

Yeni geçirilmiş burun ameliyatları

Gebelik

Burun içi eğrilikler

Hormonal nedenler

Burun kanaması anında ne yapılır?

Burun kanaması sonrasında, bilinenin aksine kafayı geriye yatırmak doğru değildir.

Dik durmak veya öne eğilmek daha makul olacaktır. Kanamanın ardından enseye ve kafaya buz koymak gerekir.

Elleri, bilekleri ve yüzü yıkayarak ferahlama sağlanmalıdır.

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