Burun kanaması sebepleri nelerdir? Burun neden kanar?
Burun kanaması sebepleri nelerdir? Burun kanamasının birçok sebebi olabilir. En önemlileri arasında, travma sonucunda meydana gelen kanamalardır. Peki ama burun kanaması yaşadıktan sonra ne yapmak gerekir? İşte burun kanaması nedenleri ve kanama sonrasında yapılması gerekenler...
2022-03-04 15:41:38
Burun kanamasının birçok sebebi olabilir. En önemlileri arasında, travma sonucunda meydana gelen kanamalardır. Peki ama burun kanaması yaşadıktan sonra ne yapmak gerekir? İşte burun kanaması nedenleri ve kanama sonrasında yapılması gerekenler...
Burun kanaması sebepleri nelerdir?
Burun kanamasına yol açan en etken sebep burun ve çevresinde oluşan travmalardır. Travma sonrasında kırılmaya bakılmaksızın kanama meydana gelebilir.
Diğer önemli burun kanama sebepleri; yüz travması, burunda yabancı cisim, stres, burun veya sinüs enfeksiyonları ve kuru havanın uzun süre solunması şeklinde açıklanabilir.
İşte bütün burun kanaması sebepleri;
Kuru hava
Burun karıştırma
Buruna alınan darbeler
Akut sinüzit (sinüs enfeksiyonu)
Alerjiler
Yüksek tansiyon
Aspirin kullanımı
Hemofili gibi kanama bozuklukları
Kan inceltici ilaçlar
Amonyak gibi kimyasal maddelere maruz kalma
Kronik sinüzit
Kokain kullanımı
Soğuk algınlığı
Burunda yabancı cisim
Alerjileri tedavi etmek için kullanılanlar bazı spreyler
Kalıtsal hemorajik telanjiektazi
İdiyopatik trombositopenik purpura (ITP)
Lösemi
Burun ve paranazal sinüs tümörleri
Burun polipleri
Yeni geçirilmiş burun ameliyatları
Gebelik
Burun içi eğrilikler
Hormonal nedenler
Burun kanaması anında ne yapılır?
Burun kanaması sonrasında, bilinenin aksine kafayı geriye yatırmak doğru değildir.
Dik durmak veya öne eğilmek daha makul olacaktır. Kanamanın ardından enseye ve kafaya buz koymak gerekir.
Elleri, bilekleri ve yüzü yıkayarak ferahlama sağlanmalıdır.
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