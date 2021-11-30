Burun Estetiği Tedavi Süresi Ne Kadardır? Doktor Ozan Balık Anlatıyor!

Doktor Ozan Balık burun estetiği konusunda en çok merak edilenleri anlatıyor; Estetik burun operasyonları, mevcut duruma göre belirlenen operasyonun seyrine göre tasarlanır ve buna göre 2 ile 2,5 saatte tamamlanır. Bu kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama olarak burun estetiğinin bu süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Ameliyattan sonra bir gece hastanede kalınması önerilir. Doktor Ozan Balık aksi belirtilmedikçe hastanede 1 gece yatılmasının yeterli olacağını söylüyor. Peki, ama burun estetiğinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Kendisinden öğrenelim.

Burun Estetiğine Karar Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler? Ozan Balık Bildiriyor

Doktor Ozan Balık Burun estetiği olma kararının, insanların kafasında birçok soru işareti yaratan ve onları güçlendiren bir çözüm olarak karşımıza çıktığını belirtiyor ve ekliyor: Unutulmamalıdır ki günümüz ortamında burun estetiği oldukça başarılı bir şekilde yapılabilen ve etkili sonuçları olan uygulamalardır. Ancak bir burun estetiği ameliyatının başarılı olması için ameliyat sonrası dönem ile ilgili kaygı duyan kişilerin ameliyat öncesi ve sonrası ne yapmaları gerektiğini bilmeleri çok önemlidir.

Mevcut görünümü iyileştirmek amacıyla burun estetiği yapılır ve bu aşamada hastanın yüzü ile uyumlu olabilecek bir burun estetiği yapılır. Her ameliyat gibi günümüzde yapılması çok kolay olan burun estetiği de geçmişte kullanılan yöntemlere göre bazı riskler barındırmaktadır. Bu risklerin farkında olmak ve önlem almak önemlidir. Doktor Ozan Balık burun estetiği öncesi dikkat edilmesi gerekenleri şöyle açıklıyor:

Hasta Durumunun Değerlendirilmesi

Ameliyata hazırlanmanın ilk adımı, sağlık durumunun kontrol edilmesidir. Ameliyata fiziksel olarak hazır olup olmadığınızı belirlemek için anestezi uzmanı tarafından yapılan testler kullanılmalıdır. Ayrıca yakın zamanda ameliyat olmuş grip, nezle gibi hastalıklar da ameliyata engel olduğundan bu süre içinde daha dikkatli olmanız gerekir. Doktor ameliyatın herhangi bir sağlık sorununa yol açmayacağına karar verirse burun estetiğinin ilk aşaması tamamlanmış olur.

Kullanılan İlaçlar

Burun estetiği yaptırmadan önce düzenli olarak kullanılan ilaçlar mutlaka doktora bildirilmelidir. Bu bilgiler bir anestezi uzmanıyla yapılan görüşme sırasında asla atlanmamalıdır. Ancak kullanılan ilaçlar kan sulandırıcı ise kesilmelidir. Yine kanı incelten yiyecekler verilmemelidir. Kadınların özel günlerinde ameliyat olmasında bir sakınca yoktur. Ancak bu süre içinde ameliyatın yapılıp yapılmayacağına doktorun karar vermesi tavsiye edilir.

Sigara Kullanımı

Sigaranın olumsuz etkileri de ameliyat öncesi dönemde çok güçlü olacaktır. Ameliyattan sonra iyileşme sürecini yavaşlatacağı ve burnun bağlı olduğu süre boyunca hava yollarına daha fazla zarar vereceği için ameliyattan önce sigarayı bırakmak önemlidir.

Psikolojik Hazırlık

Ameliyatın yapılacağı gün ne kadar rahat olunursa hastalar için o kadar iyi olur. Bu nedenle operasyondan bir gün önce ılık bir duş ile erken yatılması önerilir.

Ameliyat gününüz mutlaka yardıma ihtiyacınız olacağından yanınızda birisinin getirilmesi tavsiye edilir. Bu yoldaşın olumlu düşünebilen ve moralinizi yükselten biri olduğunu da belirtmekte fayda var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.