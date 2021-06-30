Bulut Dental CEO’su Dr. Vecdi Bulut: “Ortodontik tedavide diş teli yerine şeffaf plakla çözüm sunuyoruz”

Adana’da Bulut Dental Diş Kliniğinin sahibi Dr. Vecdi Bulut, diş teli kullanılmadan kişiye özel ve dişlere özel yapılmış şeffaf plaklar ile dişlerdeki çapraşıklıkları düzelttiklerini söyledi.

Dişlerdeki düzensizliklerin kişiyi günlük hayatta olumsuz etkilediğini belirten Diş Hekimi Vecdi Bulut, çarpık ve yanlış hizalanmış dişlerin kötü bir görünüme, dolayısıyla utanma ve özgüven kaybına neden olduğuna dikkat çekti. Bu durumdaki çoğu insanın gülmekten kaçındığını hatırlatan Bulut, “Çoğu insanın gülerken veya konuşurken ağzını kapatmasının nedeni gülüşlerinin memnun olmamalarıdır. Herkes güzel dişlerle doğmaz ama güzel bir gülüşe sahip olmak çoğu insanın talep ettiği bir şeydir. İnsanların sevdiği bir gülümseme, özgüveninizi artırır, sosyal ve iş hayatınıza olumlu katkı sağlar. Düzgün dişlere sahip olan ve gülüşlerine güvenen kişilerin özgüvenleri daha yüksektir. Özel ve iş hayatında daha mutlu ve başarılı olurlar” dedi.



Ortodontik tedavisinin sağladığı doğru diş ve çene yapısının sadece estetik bir görünüm sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda etkili ve rahat bir şekilde yemek yemeye ve konuşmaya yardımcı olduğunu kaydeden Dt. Bulut, şöyle devam etti;



“Dişlerdeki çapraşıklığın düzeltilmesi ağız sağlığı açısından da önemlidir. Doğru ağız sağlığı ve işlevi için ortodontik tedavi gereklidir. Kalabalık, çarpık dişler veya yanlış hizalanmış bir ısırık dişlerinizi yıpratarak ağız sağlığı riskinizi artırabilir. Tedavi edilmezse diş çürüğü, diş eti hastalığı, diş kaybı, konuşma ve çiğneme bozukluğu, çene problemleri gibi sorunlara yol açabilir.

Diş çarpıklıkları, diş teli kullanılmadan şeffaf plaklarlada düzeltilebilir. Dijital ortodonti tedavisi sayesinde kişiye özel ve dişlere özel yapılmış şeffaf plaklar ile dişlerdeki çapraşıklıklar düzeltilebilmektedir. Şeffaf plaklarla tedavide, braketler ve teller bulunmaz. Bunun yerine dişlerin üzerine takılan ve dişlere belirli kuvvetler uygulayarak onları nazikçe uygun yere hareket ettiren özel yapım şeffaf plastik hizalayıcılar kullanılır. Hizalayıcıların belirli günlerde değiştirilmesi gerekir.



Şeffaf plakların avantajları



Şeffaf plakların en büyük avantajı, dışarıdan bakıldığında neredeyse hiç fark edilmemesidir. Günlük hayatınızda dişlerinizi saklamadan gülebilirsiniz.



Ayrıca tedavi süresince herhangi bir kısıtlama olmaksızın istediğiniz her şeyi yiyip içmeniz mümkündür. Yemek sırasında şeffaf plakalarınızı kolayca çıkarabilir ve ardından dişlerinizi fırçalayıp yerine kolayca takabilirsiniz.



Tedavi süresince dişlerinizde metal parçalar olmayacağından ağızda ve dudak içlerinde daha az hassasiyet oluşacak ve yara oluşumu azalacaktır.”



Tedavi süresi ne kadardır?



Ortodontik tedavinin ne kadar süreceğinin sorunun ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olduğunu kaydeden Dt Vecdi Bulut, “Tedavi süreci birkaç aydan iki buçuk yıla kadar sürebilir. Şeffaf plaklar ile tedavide bilgisayar teknolojisi hafif ve orta çapraşıklıklarda kullanıldığında tedavi süresi normal ortodontik tedavi süresine göre nispeten daha kısa olabilmektedir” şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.