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TIMETURK / SAĞLIK / Buğdayın içindeki mucize! 1 ton buğdaydan 1 kg çıkıyor

Buğdayın içindeki mucize! 1 ton buğdaydan 1 kg çıkıyor

Buğdaygiller familyasından bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bitki cinsi olan buğdayın tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Doyuruculuğuyla sofralarımızdan eksik etmediğimiz buğday, günlük enerji ihtiyacımızın da büyük bir kısmını karşılıyor. Peki buğdayın içindeki mucize besin ruşeymi biliyor musunuz?

57 Dakika Önce
2021-09-30 11:20:04
Buğdayın içindeki mucize! 1 ton buğdaydan 1 kg çıkıyor


Sofralarımızdan eksik etmediğimiz, tarihi insanlık tarihi kadar eski olduğu bilinen buğdayın içindeki mucize besin ruşeym, son yıllarda daha fazla duyulmaya başlandı. Peki ruşeym nedir? Ruşeymin faydaları neler? Ruşeym nasıl tüketilmeli? Gelin detaylara birlikte bakalım...

Ruşeym nedir?

Ruşeym buğdaydan elde edilir. Buğdayın en üst kısmındadır ve büyüyüp çoğalmasını, çimlenmesini sağlayan kısımdır. Buğdaya işlem uygulandığında ruşeym kaybolabiliyor. Bu yüzden de bu mucize besinden faydalanılamıyor. Buğdayın hayat kaynağı olan ruşeymin içerisinde çok ciddi miktarda protein vardır ve magnezyum, mineraller de içerir.

Ruşeymin vücudumuza faydaları neler?

1 ton buğdaydan yalnızca 1 kg elde edilebilen ruşeym sağlığımız için oldukça faydalıdır. Buğdaydan birkaç kat fazla lif içerir ve bu içeriği sayesinde sindirim sistemimizi destekler.

Doymamış yağ asitlerinden zengin olan ruşeym kalp damar hastalıklarından korur. Uzun süre tok tutucu etkisi vardır. Hayvansal değil bitkisel bir ürün olduğu için kolesterol barındırmaz. E, A, B1, B6 ve folik asitten zengindir, bu sayede vücudunuza enerji verir, saçları ve tırnakları güçlendirir. Ruşeym, kan şekerini dengeler ve bu sayede tatlı krizi yaşanmasının ve ani acıkmaların önüne geçer.

Ruşeym nasıl tüketilmeli?

Aktardan veya marketlerden temiz ettiğiniz ruşeymi kefirin içerisine ekleyerek, yoğurda ve süte katarak tüketebilirsiniz. Ayrıca yulaf lapası seviyorsanız ruşeymden de lapa hazırlayabilirsiniz. Toz haline getirdiğiniz ruşeymi hamur işlerinizde de kullanabilirsiniz. Bu sayede hamurunuz protein ve mineralden daha zengin hale gelecektir.

Buğday ruşeymini omletinizin içine katarak daha doyurucu bir kahvaltı yapabilirsiniz. Yemeklerinize de eklemeniz mümkündür.

Ruşeym kilo vermeyi sağlar mı?

Ruşeym kan şekerini dengeleyerek ani acıkmaların ve tatlı krizlerinin önüne geçer ayrıca uzun süre tok kalmanızı da sağlar. Bu özellikleri sayesinde kilo vermeye yardımcıdır. Fakat tek başına kilo verdirir demek doğru olmayacaktır. Ayrıca beslemenize kattığınız ruşeymi ölçülü tüketmeniz gerektiğini de unutmayın. Çünkü karbonhidrattan zengin ruşeym size kilo aldırabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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