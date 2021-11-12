Bu saatler arasında uykuya dalmak kalp hastalığı riskini azaltır!

Bilim insanları, sağlıklı bir kalp için erken uykunun önemini gösteren araştırmalar yayınladılar. European Heart Journal – Digital Health'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, 22:00 ile 23:00 arasında düzenli olarak uykuya dalmak daha düşük kalp hastalığı riskiyle bağlantılı görünüyor.

Sağlıklı bir kalp istiyorsanız, erken bir gece uykusuna başlamaktan daha iyi birkaç yol vardır, ancak çok erken değil. European Heart Journal – Digital Health'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, 22:00 ile 23:00 arasında düzenli olarak uykuya dalmak daha düşük kalp hastalığı riskiyle bağlantılı görünüyor.

Çalışma, gece yarısı veya daha sonra uyuyan kişilerin, 22:00 ile 23:00 arasında uykuya dalmaya kıyasla yüzde 25 daha yüksek kardiyovasküler hastalık riskine sahip olduğunu buldu. 23:00 ile gece yarısı arasında uyuyanlar için risk yüzde 12 daha yüksekti. İlginç bir şekilde, çok erken davrananlarda risk, 22:00'den önce uyuyanlarda yüzde 24'lük bir risk artışı vardı.

Exeter Üniversitesi'nde görevli Dr. David Plans yaptığı açıklamada. “Çalışmamız, uyumak için en iyi zamanın vücudun 24 saatlik döngüsünün belirli bir noktasında olduğunu ve sapmaların sağlığa zararlı olabileceğini gösteriyor. En riskli zaman gece yarısından sonraydı çünkü vücut saatini sıfırlayan sabah ışığını görme olasılığını potansiyel olarak azaltabilirdi" dedi

Dr. Plans'ın açıklamasına göre, “Bulgular nedensellik göstermese de uyku zamanlaması, diğer risk faktörlerinden ve uyku özelliklerinden bağımsız olarak potansiyel bir kardiyak risk faktörü olarak ortaya çıktı. Bulgularımız başka çalışmalarda da doğrulanırsa, uyku zamanlaması ve temel uyku hijyeni, kalp hastalığı riskini azaltmak için uygun maliyetlidir. bir halk sağlığı hedefi olabilir.”

Çalışma, Birleşik Krallık Biobank projesine katılan 88.000'den fazla kişiden bileğe takılan bir ivmeölçer aracılığıyla toplanan 7 günlük uyku başlangıcı ve uyanma zamanı verilerini inceledi. Katılımcılar ayrıca demografik özellikleri, yaşam tarzları, daha geniş sağlık ve fiziksel değerlendirmeleri hakkında soru soran bir anket doldurdu. Daha sonra yıllar sonra kalp krizi, kalp yetmezliği, kronik iskemik kalp hastalığı, felç ve geçici iskemik atak dahil olmak üzere yeni bir kardiyovasküler hastalık teşhisi için takip edildiler. Ekip, sigara içme durumu, vücut kitle indeksi ve sosyoekonomik durum gibi diğer faktörleri hesaba kattıktan sonra, uykuya başlama zamanının kardiyovasküler hastalık riski ile nasıl bağlantılı olduğunu analiz etti.

Dr. Plans'ın açıkladığı gibi, çalışma, görünen bağlantının arkasındaki olası nedeni açıklamaya çalışmadı. Bununla birlikte, önceki çalışmalardan elde edilen çok sayıda veri, kalp sağlığı ve uyku kalitesi arasındaki bağlantıyı vurgulamaktadır. Bilim adamları bu ilişkiyi tam olarak anlamıyorlar, ancak uykunun glikoz metabolizması, kan basıncı ve iltihaplanma gibi biyolojik süreçler üzerindeki etkisiyle ilgili olması muhtemel.

Bu yeni çalışmada ortaya çıkan bir şey, uyku başlangıcı ile kardiyovasküler hastalık arasındaki bağlantının kadınlarda erkeklerden daha belirgin olmasıydı. Bunun nedeni bilinmiyor, ancak araştırmacılar bunun hormonlarla bir ilgisi olabileceğinden şüpheleniyor.

Dr. Endokrin sistemin sirkadiyen ritimdeki bir bozulmaya nasıl tepki verdiği konusunda da cinsiyet farkı olabilir. Alternatif olarak, kadınların kardiyovasküler riski menopoz sonrası arttığı için, çalışma katılımcılarının daha büyük yaşı kafa karıştırıcı bir faktör olabilir - kadınlar ve erkekler. arasındaki ilişkinin gücünde bir fark olmayabileceği anlamına gelir.

Kaynak: technopixel-org

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.