Boyun tutulması sorunu yaşayanlar kuş gibi olacağınız püf noktası

Zaman zaman herkes boyun tutulması, boyun ağrısı çekebilir. Hayatımızı olumsuz etkileyen boyun tutulmasını çok basit bir yöntemle kısa sürede yumuşatabilirsiniz.

Boynumuz tutulduğunda günlük yaşantımızı çok olumsuz etkiliyor. Boyun tutulması normal zamanlarda 1-2 gün dahi sürdüğünü biliyoruz. İşte 1 dakika gibi kısa sürede tutulmayı yumuşatacağımız o yöntem;

Havluyu katlıyarak rulo şekline getiriyoruz. Rulo şekline getirdiğimiz havluyu tam kürek kemiğimizin altına gelecek şekilde koyup üstüne yatıyoruz. Daha sonra havluyu koyduğumuz taraftaki kolumuzu geriye doğru uzatıp yaklaşık 1 dakika bekliyoruz sonrasında tutulmanın yumuşadığını hissedeceğiz.

Editörün notu: Sitemizde yer alan bu haber farklı kaynaklarda belirtilen kullanıcıların deneyimlerini yansıtmaktadır. Her bünye aynı ilaca farklı tepki gösterebilir. Dolayısıyla bu kürleri doktorunuza mutlaka danışarak uygulayın. Aksi takdirde bahse konu terkip, vücudunuzda etkileşime girer ve zarar göre bilirsiniz. .