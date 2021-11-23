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Boynunuza soğan bağlamanın mucizevi faydaları

Yemeklere lezzet katması için kullandığını soğanı boynunuza sarın ve mucizevi etkilerine tanık olun!

2 Saat Önce
2021-11-23 14:32:23
Boynunuza soğan bağlamanın mucizevi faydaları

Boynunuza soğan bağladığınızda vücudunuzda inanılmaz olumlu değişimlerin oluşacağını biliyor muydunuz? İşte boynunuza soğan bağlamanın inanılmaz faydaları…

Soğanın içerisinde bulunan bol miktarda kükürt, karaciğer için adeta bir detoks maddesidir. Karaciğerde oluşan kurşun ve ağır metallerin uzaklaşmasına yardımcı olur.

Bir dilim olarak kesilmiş kuru soğanı boynunuza bağlayıp bir süre beklettiğinizde vücudunuzda şu değişimler meydana gelir;

Kan temizlenir ve kolestereol düşürücü etkisi vardır.

Soğanı kesip bu şekilde bir gece uyuduğunuzda ise vücudunuzda eklem, baş ağrısı, omuzdaki ve boyundaki tutulmayı anında giderecektir.

Kandaki pıhtının ortadan kalkmasına astımla mücadele etmenize yardımcı olur.

Ayak sinir uçlarında 7 bin tane sinir ucu bulunuyor. Bir dilim soğanı romatizmal ağrıların olduğu yere ya da ayağın içine yerleştirilip bir streç veya çorapla sarıldığında ağrılara iyi geliyor.

Çorabınızın içine bir dilim soğan koyun ve mutlaka deneyin ağrınızın gittiğini göreceksiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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