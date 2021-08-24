‘Boş vakit olmaması zihin sağlığınızı etkileyebilir’

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, ‘Boş vakti gereksiz olarak görmenin zihin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini’ ortaya koydu.

Yapılan yeni bir araştırmada öne sürülenlere göre boş vaktin kayıp ve ziyan olduğunu düşünmek, mutluluğun azalmasına ve stres ile depresyon seviyelerinin yükselmesine yol açabilir.

Araştırmacılar yürüttükleri bir dizi çalışmada, modern toplumda yer alan yaygın bir inanışın etkilerini incelemişler. Bu inanışa göre üretkenlik nihai hedef iken, eğlenmek ise zaman kaybı.

Çalışmanın eş yazarı ve Ohio Eyalet Üniversitesi Fisher İşletme Fakültesi'nde yardımcı profesör olan Selin Malkoç, bu inanışa en kuvvetli şekilde katılan kişilerin boş zamanın keyfini pek çıkaramadıklarını söylüyor. Bu kişiler ayrıca, zihinsel sağlık durumlarının daha kötü olduğunu aktarıyorlar.

“Boş vaktin zihin sağlığı yönünden fayda sağladığını ve bizi daha üretken hale getirip, stresimizi azaltabildiğini öne süren bir sürü araştırma var” diyor Malkoç.

“Fakat biz, insanların boş vaktin ziyan olduğunu düşünmeye başlaması halinde daha depresif ve daha stresli olabileceklerini keşfettik.”

İşin bir iyi tarafı da bazı şüpheci kişilerin, boş zamanın daha büyük bir amacın parçası olması ve başlı başına bir sonuç olmaması durumunda eğlenceli faaliyetlerden keyif alabiliyor olmaları.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nde pazarlama profesörü olan eş yazar Rebecca Reczek, “Boş zaman bir çeşit üretken hedef barındıracak şekilde düzenlenirse, boş zamanın kayıp olduğunu düşünen insanlar da bu faydaların bir kısmına erişebilir” diyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.