Böbrek taşı ağrısı çekiyorsanız...

Salatalarımıza tat katan yeşil soğan faydalarıyla vücudumuza da katkıda bulunuyor. Hazırlayacağınız yeşil soğan suyu antioksidan özelliğiyle doğal bir ağrı kesicidir. Böbrek taşlarının oluşturduğu ağrıyı da dindirir. Peki yeşil soğan suyu nasıl hazırlanır? Vücudumuza faydaları nelerdir? Detaylar haberimizin içerisinde...

Doğu Asya kökenli olan yeşil soğan Uzak Doğu ülkelerinin mutfaklarında çokça tüketilir. İnsan sağlığı için faydaları saymakla bitmeyen yeşil soğan çiğ olarak da pişmiş olarak da tüketilebilir. Yeşil soğan, kuru soğanın toprağın yüzeyine çıkıp gelişimini tamamlamasıyla oluşur. Asya ülkelerinde yetişen soğanlar pırasa gibi kalındır, ülkemizde ise daha ince yapılı yeşil soğanlar yetişir. İçeriğinde A, C ve beta karoteni yüksek miktarda içeren yeşil soğan alternatif tıpta da kullanılır. Yeşil soğanın faydalarına gelin birlikte bakalım...

Yeşil soğanın besin değeri nedir?

100 gram yeşil soğanda 34 kalori bulunur. Ayrıca yeşil soğan 4 gram karbonhidrat, 1.8 gram lif, 1.10 gram protein, 0.2 gram yağ, 0 miligram kolesterol, 17 miligram sodyum, 212 gram potasyum içerir.

Yeşil soğanın vücudumuza ne gibi faydaları var?

Yeşil soğanı kaynatıp tüketirseniz idrar yoluyla toksinlerinizi atarsınız, kas ve kemikteki iltihaplı ödemi vücuttan atar, ödem oluşumunu engeller. Bağışıklık sistemini güçlendirir, balgam söker, boğazı temizler, boğazınızdan yemek borunuza kadar bulunan hücreleri yeniler, kanserli hücrelere uygun ortam oluşmasını önler, akciğeri iltihaptan temizler, astım krizlerine şifa olur.

Gözdeki vitamin ve sıvı oranlarını dengelemeye yardımcı olur, genç yaştaki kalp krizini önler, kandaki şeker seviyesini dengeler, mide duvarını güçlendirir, içeriğindeki yüksek çözücü mineraller sayesinde böbreklerde taşlardan kaynaklı yaşanan ağrıları dindirir. Böbrek taşı sorunu olan kişilerin günde bir bardak soğan suyu içmesi önerilir. Cilde ve saça faydalıdır, bağırsaktaki solucanların ve kurtların vücuttan dışarı atılmasına yardımcı olur.

Yeşil soğan suyu tarifi

Bir demet temiz soğanı temizledikten sonra ortadan ikiye bölün ve tencereye yerleştirin daha sonra üzerini geçecek kadar su ekleyin ve bu suyu kaynatın. İçerisindeki yeşil soğanları diz ağrınız varsa veya cildinizde hasar varsa oraya sarıp streçleyin. Suyu ise içmek üzere buzdolabında muhafaza edin. Bu suyu her sabah tüketebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.