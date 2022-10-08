Böbrek kisti neden olur? Böbrek kistinin belirtileri nelerdir? İdrarda kan ne anlama gelir? Sırtta, karında ağrı neden olur? Tedavisi var mı?

Böbrek kistleri birçok nedenden dolayı oluşabilirler. Çoğu zaman oldukça büyüyene kadar hiçbir belirti göstermeyen bu kistlere zamanında müdahale edilmez ise ciddi sorunlara neden olabilir. Peki bu kistler nasıl anlaşılır? Böbrek kistlerinin belirtileri nelerdir? Böbrek kistleri nasıl tedavi edilir?

Hastalığın her türü oldukça zorlayıcıdır. Her ağrı kişinin yaşamını olumsuz etkiler. Bunlardan biri de böbrek kistleridir. Nedeni tam olarak bilinmese de birçok farklı sebepten dolayı böbreklerde kist oluşabiliyor. Uzun bir süre sinsice ilerleyen bu hastalıkta, kistler büyüyünce müdahale şart olur.

Böbrek kisti nedir, neden olur?

Böbrek kistleri, bir veya iki böbrekte oluşabilen sıvı dolu keselerdir. Tek bir kist veya birden fazla kist oluşması mümkündür, tipik olarak yuvarlak veya oval şekilde oluşurlar. Boyut, bir bezelye büyüklüğünden bir golf topu büyüklüğüne kadar değişebilir. Basit böbrek kistleri, genetik bir hastalık olan polikistik böbrek hastalığında olduğu gibi organın büyümesine neden olmadığı, yapısını değiştirmediği ve bu nedenle böbrek fonksiyonunu etkilemediği için genellikle zararsızdır. 10 kişiden 1'inin bir veya daha fazla kistten etklendiği tahmin edilmektedir, ancak kist oluşumunu açıklayabilecek nedenler henüz net değildir.

Böbrek kistlerinin oluşumuna zemin hazırlayan risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet (erkeklerde daha fazla görülür), böbrek fonksiyon bozukluğu ve yüksek tansiyon bulunur.

5 belirtiye dikkat

Böbrek kistleri genellikle herhangi bir belirti veya şikayete neden olmazlar ve genellikle farklı muayenelerde görüntüleme tetkikleri sırasında tesadüfen fark edilirler. Ancak kistler önemli derecede büyürse, şu belirtilere neden olabilir:

- Çevreleyen kemiklere veya organlara baskı yaparak sırtta veya karında ağrı veya rahatsızlık,

- Üreterler yoluyla böbrekler veya idrar yoluyla kan akışını bloke etmek (üretilen idrarı mesaneye ileten kanallar),

- Ateş, böbrek ağrısı,

- İdrarda kan,

- Tansiyon seviyelerinde artış.

Kronik böbrek hastalığı olan kişilerde, özellikle yıllardır devam eden diyaliz durumunda çoklu kistlere sık rastlanır. Bir kistin çapı 5-6 cm'den daha fazla olduğunda belirtilere neden olma riski daha yüksektir.

Böbrek kistleri nasıl tedavi edilir?

Böbrek kistleri büyüyüp baskıya neden olduğunda kistin içinin iğne ile boşaltılması, kist duvarını yapıştıracak maddenin enjekte edilerek kistin inaktif edilmesi ve laparoskopik cerrahi ile kistin vücuttan uzaklaştırılması yöntemleri uygulanabilmektedir.