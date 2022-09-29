Biyonik pankreas, Tip 1 yönetiminde daha başarılı

Yeni bir araştırma, biyonik pankreas olarak bilinen ve otomatik olarak insülin vermek için kullanılan yeni nesil teknolojiyi kullanan cihazın, kan şekeri seviyelerini normal aralıkta tutmada, tip 1 diyabetli kişilerde standart bakım yönetiminden daha etkili olduğunu ortaya koydu.

Biyonik pankreas konusunda yeni bir klinik araştırma, New England Tıp Dergisi'nde yayınlandı. Yapay pankreas veya kapalı döngü kontrol sistemleri olarak da adlandırılan otomatik insülin verme sistemleri, bir kişinin kan şekeri seviyelerini sürekli bir glikoz monitörü kullanarak izler ve gerektiğinde bir insülin pompası kullanarak insülin hormonunu otomatik olarak salar. Bu sistemler, parmak ucuyla glikoz seviyesinin test edilmesine, çoklu günlük enjeksiyonlar yoluyla ayrı insülin iletimi ile sürekli glikoz monitörüne ihtiyaç olmaksızın bu işlemi yaparlar.

Diğer mevcut yapay pankreas teknolojileriyle karşılaştırıldığında, biyonik pankreas daha az kullanıcı girişi gerektirir ve daha fazla otomasyon sağlar çünkü cihazın algoritmaları insülin dozlarını sürekli olarak kullanıcıların ihtiyaçlarına göre otomatik olarak ayarlar. Kullanıcılar, biyonik pankreası, ilk kullanım sırasında vücut ağırlıklarını cihazın dozlama yazılımına girerek başlatır.

Tip 1 diyabetin günlük yönetiminde kolaylık sağlıyor

NIDDK'nın diyabet teknolojisi programı direktörü Dr. Guillermo Arreaza-Rubín, “Kan şekeri üzerinde sıkı kontrol sağlamak diyabetin yönetiminde önemlidir ve göz, sinir, böbrek ve kardiyovasküler hastalık gibi komplikasyonları önlemenin en iyi yoludur. Biyonik pankreas teknolojisi, yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunabilecek tip 1 diyabetin günlük yönetimine yeni bir kolaylık düzeyi getiriyor.” dedi.

326 katılımcı ile 13 haftalık deney

Amerika Birleşik Devletleri genelinde 16 klinik merkezde yürütülen 13 haftalık denemeye, yaşları 6 ile 79 arasında değişen, tip 1 diyabeti olan ve en az bir yıldır insülin kullanan 326 katılımcı alındı.

Katılımcılar, biyonik pankreas cihazı kullanan bir tedavi grubuna veya kişisel çalışma öncesi insülin iletim yöntemini kullanan bir standart bakım kontrol grubuna rastgele atandı.

Kontrol grubundaki tüm katılımcılara sürekli bir glikoz monitörü sağlandı ve kontrol grubunun yaklaşık üçte biri çalışma sırasında ticari olarak mevcut yapay pankreas teknolojisini kullanıyordu.

Biyonik pankreas kullanan katılımcılarda, bir kişinin uzun süreli kan şekeri kontrolünün bir ölçüsü olan glike hemoglobin, %7,9'dan %7,3'e düştü, ancak standart bakım kontrol grubu arasında değişmeden kaldı.

Sonuç olarak; Tip 1 diyabetli yetişkinleri ve çocukları içeren bu 13 haftalık randomize çalışmada, biyonik pankreas kullanımı, HbA1c seviyesinde standart bakımdan daha büyük bir azalma ile ilişkilendirildi.