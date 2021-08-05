Bir paket cips kaç kaloridir? Bir paket cips kaç kilo aldırır?

Birçok kişi yedikleri abur cuburlardan dolayı kilo almaktan şikayet etmektedir. Özellikle abur cuburların içerisinde bulunan şeker, sağlıklı olmayan yağlar ve diğer içerikler insanların çabuk kilo almasına neden olmaktadır. Fakat birçok kişi bu lezzetli yiyecekleri bırakmak istememektedir. Bu sebeple birçok kişi hem çok kilo almamak hem de lezzetli abur cuburlar yemek için, yedikleri miktara ve kalorisine dikkat etmektedir. Bu durum özellikle en çok tüketilen abur cuburların başında gelen cipslerde görülür. Çeşit çeşit cipsler birçok kişi tarafından sevilerek tüketilir. Fakat birçoğunun yüksek kaloriye sahip olması, insanların yemeden önce cipslerin kalorisine bakmasına yol açmaktadır. Peki bir paket cips kaç kaloridir? Hangi cips kaç kaloridir? Bir paket cips kaç kilo aldırır?

Cips, günlük yaşantımızda sıklıkla tükettiğimiz abur cuburların başında gelmektedir. Film izlerken, sohbet ederken veyahut ders çalışırken yanımızdan eksik etmediğimiz cipsler, içerikleri nedeniyle tam bir kalori deposudur. Bu sebeple birçok kişi cipsleri yerken kilo almamak adına oldukça dikkatli davranır. Özellikle cipsi çok seven kişiler internet üzerinden bir paket cipsin kaç kalori olduğunu ve bir paket cipsin kaç kilo aldırdığını araştırmaktadır. İşte tüm detayları ile bir paket cips kaç kilo aldırır ve kaç kaloridir sorularının cevabı…

Cipsler içerisinde barındırdıkları karbonhidrat bakımından patatesler ve yüksek yağ içeriği ile oldukça çok kalorisi olan besinlerdir. Ortalama olarak 1 adet cipsin yaklaşık olarak 10 kalori olduğunu düşünülmektedir. Besin değeri bakımından ise 0,75 gr yağ, 0.15 gr protein ve 1 gr karbonhidrat içermesi, kalorisinin yüksek olmasına sebebiyet vermektedir. Bir kase cipsin kalori ve besin değerleri ise şöyledir;

140 kalori

10 gram yağ

1.5 gram protein

13 gram karbonhidrat

Yukarıda verilen değerler standart bir cips için ölçülen değerler olup, cips içeriği ve markasına göre kalori oranları da değişmektedir. İşte marka marka cipslerin kalori miktarları;

100 gr Doritos Extreme Cips 495 kalori (kcal) değerindedir. İçeriğinde 25 gr yağ, 7 gr protein ve 60 gr karbonhidrat bulunur.

100 gr Doritos Hot Battle Cips 498 kalori (kcal) değerindedir. İçeriğinde 25.5 gr yağ, 6.9 gr protein ve 58 gr karbonhidrat vardır.

100 gr Doritos Shot Mexicano Cips 545 kalori (kcal) değerindedir. İçeriğinde 32 gr yağ, 6.8 gr protein ve 55 gr karbonhidrat bulunur.

100 gr Doritos Taco Cips 497 kalori (kcal) değerindedir. İçeriğinde 25.6 gr yağ, 7 gr protein ve 58 gr karbonhidrat bulunur.

100 gr Doritos Nacho Cips 497 kalori (kcal) değerindedir. İçeriğinde 26.5 gr yağ, 8 gr protein ve 56 gr karbonhidrat bulunmaktadır.

100 gr Doritos Alaturca Cips 525 kalori (kcal) değerindedir. İçeriğinde 30 gr yağ, 7 gr protein ve 57 gr karbonhidrat bulunur.

100 gr Doritos Hot Corn Cips 485 kalori (kcal) değerindedir. İçeriğinde 26 gr yağ, 7.1 gr protein ve 55 gr karbonhidrat vardır.

100 gr Doritos Ateş Cips 500 kalori (kcal) değerindedir. İçeriğinde 26 gr yağ, 6.9 gr protein ve 57 gr karbonhidrat bulunur.

100 gr Doritos Cool & Hot Cips 494 kalori (kcal) değerindedir. İçeriğinde 25.6 gr yağ, 7 gr protein ve 57 gr karbonhidrat bulunur.

100 gr Doritos Turca Cips 525 kalori (kcal) değerindedir. İçeriğinde 30 gr yağ, 7 gr protein ve 59 gr karbonhidrat bulunmaktadır.

100 gr Doritos Taco Baharatlı Cips 489 kalori (kcal) değerindedir. İçeriğinde 26 gr yağ, 6.7 gr protein ve 57.5 gr karbonhidrat ihtiva eder.

100 gr Doritos Risk Cips 490 kalori (kcal) değerindedir. İçeriğinde 26 gr yağ, 7 gr protein ve 58 gr karbonhidrat vardır.

100 gr Doritos Hot Wave Cips 495 kalori (kcal) değerindedir. İçeriğinde 25.3 gr yağ, 6 gr protein ve 59 gr karbonhidrat bulunur.

100 gr Lays Klasik Cips yaklaşık olarak 550 kalori (kcal) değerindedir. Besin değerleri ise 35 gr yağ, 6 gr protein ve 52 gr karbonhidrat şeklinde sıralanmaktadır.

100 gr Lays Baharat Çeşnili Cips yaklaşık olarak 536 kalori (kcal) değerindedir. Besin değerleri ise 33 gr yağ, 6 gr protein ve 53 gr karbonhidrat şeklindedir.

100 gr Lays Fırından Cips yaklaşık olarak 450 kalori (kcal) değerindedir. Besin değerleri ise 17 gr yağ, 5 gr protein ve 67 gr karbonhidrat şeklinde sıralanmaktadır.

100 gr Lays Peynir Dolgulu Acı Biber Çeşnili Cips yaklaşık olarak 540 kalori (kcal) değerindedir. Besin değerleri ise 34 gr yağ, 6.5 gr protein ve 51 gr karbonhidrat şeklinde olduğu görülmektedir.

100 gr Lays Ferahlatan Cacık Tadında Cips ise yaklaşık olarak 535 kalori (kcal) değerindedir. Besin değerleri ise 32 gr yağ, 6 gr protein ve 53 gr karbonhidrat şeklindedir.

100 gr Lays Karışık Cips yaklaşık olarak 480 kalori (kcal) değerindedir. Besin değerleri ise 21 gr yağ, 6.7 gr protein ve 62 gr karbonhidrat şeklinde sıralanmaktadır.

100 gr Lays Yoğurtlu Cips yaklaşık olarak 540 kalori (kcal) değerindedir. Besin değerleri ise 33 gr yağ, 6.5 gr protein ve 53 gr karbonhidrat şeklinde olduğu görülmektedir.

100 gr Lays Fırından Domatesli & Fesleğenli Cips ise yaklaşık olarak 449 kalori (kcal) değerindedir. Besin değerleri ise 16.9 gr yağ, 5 gr protein ve 65 gr karbonhidrat şeklinde sıralanmaktadır.

100 gr Lays Fırından Yoğurtlu Cips yaklaşık olarak 451 kalori (kcal) değerindedir. Besin değerleri ise 17 gr yağ, 5 gr protein ve 67 gr karbonhidrat şeklindedir

100 gr Orijinal Ruffles Cips kalori değeri olarak incelendiğinde 550 kalori (kcal) enerjiye sahip olduğu görülmektedir. İçeriğinde ise 35 gr yağ, 6 gr protein ve 52 gr karbonhidrat bulunmaktadır.

100 gr Acı Kanat Aromalı Ruffles Cips kalori değeri olarak incelendiğinde 535 kalori (kcal) enerjiye sahip olduğu görülmektedir. İçeriğinde ise 33 gr yağ, 6 gr protein ve 53 gr karbonhidrat bulunur.

100 gr Mix Ruffles Cips kalori değeri olarak incelendiğinde 542 kalori (kcal) enerjiye sahip olduğu görülmektedir. İçeriğinde ise 31 gr yağ, 5 gr protein ve 59 gr karbonhidrat ihtiva eder.

100 gr Peynir & Soğan Ruffles Cips kalori değeri olarak incelendiğinde 543 kalori (kcal) enerjiye sahip olduğu görülmektedir. İçeriğinde ise 33 gr yağ, 6 gr protein ve 52 gr karbonhidrat bulunur.

100 gr Sade Ruffles Cips kalori değeri olarak incelendiğinde 548kalori (kcal) enerjiye sahip olduğu görülmektedir. İçeriğinde ise 34 gr yağ, 6 gr protein ve 51 gr karbonhidrat içerir.

100 gr Maxx Ruffles Cips kalori değeri olarak incelendiğinde 535 kalori (kcal) enerjiye sahip olduğu görülmektedir. İçeriğinde ise 33 gr yağ, 6.3 gr protein ve 51 gr karbonhidrat vardır.

100 gr Ketçaplı Ruffles Patates Cipsi kalori değeri olarak incelendiğinde 530 kalori (kcal) enerjiye sahip olduğu görülmektedir. İçeriğinde ise 32 gr yağ, 5.8 gr protein ve 52 gr karbonhidrat bulunur.

100 gr Çubuk Ruffles Cips kalori değeri olarak incelendiğinde 548 kalori (kcal) enerjiye sahip olduğu görülmektedir. İçeriğinde ise 34.5 gr yağ, 5.8 gr protein ve 51 gr karbonhidrat vardır.

100 gr Maç Keyfi Ruffles Cips kalori değeri olarak incelendiğinde 536 kalori (kcal) enerjiye sahip olduğu görülmektedir. İçeriğinde ise 33 gr yağ, 6.4 gr protein ve 52 gr karbonhidrat bulunmaktadır.

100 gr Pringles Paprika Patates Cipsi 510 kalori (kcal) değerindedir.

100 gr Pringles Tortilla Cips 489 kalori (kcal) değerindedir.

100 gr Pringles Tortilla El Nacho Cheese Patates Cipsi 483 kalori (kcal) değerindedir.

100 gr Pringles Barbekü Patates Cipsi 530 kalori (kcal) değerindedir.

100 gr Pringles Hot & Spicy Patates Cipsi 505 kalori (kcal) değerindedir.

100 gr Pringles Orjinal Cips 523 kalori (kcal) değerindedir.

100 gr Pringles Salt & Vinegar Patates Cipsi 503 kalori (kcal) değerindedir.

100 gr Pringles Sour Cream & Onion Patates Cipsi 535 kalori (kcal) değerindedir.

100 gr Pringles Texsas BBQ Sauce Patates Cipsi 483 kalori (kcal) değerindedir.

Yukarıda bahsedilen değerler dışında marketlerde ve bakkallarda satılan diğer küçük, orta, büyük ve daha büyük paketlerde de kalori miktarı değişmektedir. Bu paketlere göre kalori miktarı şöyledir;

28 gram ağırlığında küçük boy standart patates cips 155 kalori

69 gram ağırlığında orta boy standart patates cips 375 kalori

90 gram ağırlığında büyük boy standart patates cips 500 kalori

124 gram ağırlığında ekstra büyük boy standart patates cips 680 kalori

193 gram ağırlığında jumbo boy standart patates cips 1060 kalori

Patates cips, içerisinde barındırdığı karbonhidrat, yüksek yağ oranı ve diğer zararlı maddeler yüzünden oldukça kolay kilo yapan bir maddedir. Bu sebeple düzenli ve fazla cips tüketimi ekstra kilo demektir. Her gün yenilecek ortalama 200 gram patates cips, kişiye haftalık olarak bir kilo kazandıracaktır. Kilo probleminin yanı sıra kalp ve damar rahatsızlıklarına da sebebiyet verebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.