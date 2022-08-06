Bipolar nedir? Kime bipolar nedir? Bipolar kişilik bozukluğu hakkında bilgiler

Psikolojik bozukluk olan bipolar nedir? Bipolar kişilik bozukluğu hakkında araştırma yapanlar bipolar nedenleri nelerdir sorusuna yanıt arıyorlar. Bipolar kime denir? İşte bipolar hakkında detaylı bilgiler…

Psikolojik hastaların bazılarına bipolar teşhisi koyuluyor. Bipolar neden olur? Bipolar kişilik bozukluğunun sebepleri nelerdir? Bipolar belirtileri nelerdir?

Bipolar nedir?

Manik-depresif bozukluk adıyla da bilinen bipolar bozukluk, teşhisi konan kişinin ruhsal durumu, hayat enerjisi, konsantrasyonu ve günlük yapılan eylemlerini yerine getirme kabiliyetini etkileyen psikolojik bir rahatsızlıktır.

Bipolar kişilik bozukluğu yaşayan kişi kendini iyi hissederken kısa bir süre içinde çok kötü hisseder.

Bipolar kişi nasıl anlaşılır?

Bipoların en belirgin özelliği kişinin ruhsal durumunun uçlarda olmasıdır. Bipolar bozukluk yaşayan hastalar ruhsal olarak mutluyken kendini çok iyi hisseder ancak depresif halde ise intihar durumuna bile girebilir.

Kendini iyi hisseden bipolar bozukluk yaşayan kişi, oldukça mutludur, günlük işlerini sevinçle yerine getirir, tüketimi artırır; kötü hissederse sürekli uyur, cinsel isteksizlik yaşar, işlerini aksatır.

Bipolar kişilik bozukluğu neden olur?

Bipolar bozukluk genetik olarak kişiye geçebileceği gibi, sonradan hayatta yaşanan travmalar sebebiyle de kişide gelişim gösterebilmektedir.

Depresyon nedeniyle doktora giden hastaların bir çoğunda bipolar bozukluk yaşandığı görülmüştür.

Bipolar bozukluk, beyindeki kimyasal dengesizlik sebebiyle de oluşabilir. .