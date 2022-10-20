Bipolar bozukluğun ebeveyn yaşı ile bağlantısı olabilir

Yeni araştırmalar, daha genç veya daha yaşlı ebeveynlerden doğan bireylerin bipolar bozukluk geliştirme riskinin yüksek olduğunu öne sürüyor

Bipolar bozukluğu olan 210.000'den fazla hasta ve 13 milyondan fazla sağlıklı bireyden oluşan bir meta-analizden elde edilen sonuçlar, 20 yaşından küçük annelerin çocuklarının, ebeveynleri 25-29 yaşındakilere kıyasla bipolar bozukluk riskinin %23 oranında arttığını göstermiştir.

Risk yüzde 20-30 civarında arttı

Anneleri 35-39 yaşları arasında olan katılımcılar için, anne 40 yaş ve üzerindeyse, bipolar bozukluk için %10'luk bir risk artışı vardı ve bu risk %20'ye yükseldi.

20 yaşından küçük bir babaya sahip olmak, babaları 45 yaş ve üzerinde olan bireylerde bulunan risk artışıyla aynı olan bipolar bozukluk için %29 oranında bir artışa neden oldu.

European Pharmacology dergisinde yayınlanan verilerin bir güncellemesi olan bu bulgular, 35. Avrupa Nöropsikofarmakoloji Koleji (ECNP) Kongresi'nde sunuldu.