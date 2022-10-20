Bipolar bozukluğun ebeveyn yaşı ile bağlantısı olabilir
Yeni araştırmalar, daha genç veya daha yaşlı ebeveynlerden doğan bireylerin bipolar bozukluk geliştirme riskinin yüksek olduğunu öne sürüyor
2022-10-20 17:17:26
Bipolar bozukluğu olan 210.000'den fazla hasta ve 13 milyondan fazla sağlıklı bireyden oluşan bir meta-analizden elde edilen sonuçlar, 20 yaşından küçük annelerin çocuklarının, ebeveynleri 25-29 yaşındakilere kıyasla bipolar bozukluk riskinin %23 oranında arttığını göstermiştir.
Risk yüzde 20-30 civarında arttı
Anneleri 35-39 yaşları arasında olan katılımcılar için, anne 40 yaş ve üzerindeyse, bipolar bozukluk için %10'luk bir risk artışı vardı ve bu risk %20'ye yükseldi.
20 yaşından küçük bir babaya sahip olmak, babaları 45 yaş ve üzerinde olan bireylerde bulunan risk artışıyla aynı olan bipolar bozukluk için %29 oranında bir artışa neden oldu.
European Pharmacology dergisinde yayınlanan verilerin bir güncellemesi olan bu bulgular, 35. Avrupa Nöropsikofarmakoloji Koleji (ECNP) Kongresi'nde sunuldu.
YORUMLAR (0)