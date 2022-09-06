BioNTech Nedir Yan Etkileri Nelerdir BioNTech Aşısı Hangi Yaşlara Yapılır? BioNTech Aşısı Covid ’den Korur Mu?

2020 Yılında ortaya çıkan bulaşıcı ve ölümcül koronavirüs hastalığına karşı koruyucu aşılardan BioNTech aşısı, mRNA veya haberci RNA olarak bilinen bir teknik üzerine kuruludur. BioNTech aşısı nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Aşı hangi yaşlara uygulanacaktır? İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

BioNTech Aşısı Nedir?

BioNTech aşısı ne? Pfizer-BioNTech tarafından üretilen COVID-19 aşısı, 11 Aralık 2020'de acil kullanım onayı alan bir aşıdır. BioNTech aşısı mRNA (mesajcı rna) tabanlı aşıdır. Hücrelerinize koronavirüsün ‘'spike'' adı verilen proteinin, nasıl yapılacağına dair talimatları verir. Bağışıklık sisteminiz bu proteini yabancı olarak algılar ve buna karşı antikorlar da dahil olmak üzere bir tepki geliştirir.

Aşı Hangi Yaşlara Uygulanacaktır?

BioNTech aşısı, 5 yaş ve üstü kişiler için onaylanmıştır. 5 yaşından küçük kişilerde güvenliği ve etkinliği henüz belirlenmemiştir.

Peki BioNTech Aşısından Ne Kadar Verimlilik Elde Edildi?

Klinik deneyler, ikinci dozdan 1 hafta sonra başlayarak, Pfizer-BioNTech Comirnaty COVID aşısının aşağıdakilerle ilgili olduğunu gösterdi:

16 yaş ve üzerindekiler için deneme katılımcılarını COVID-19'dan korumada %95 etkili

12 ila 15 yaş arasındakiler için %100 etkili

5 ila 11 yaş arasındakiler için %90.7 etkili