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TIMETURK / SAĞLIK / BioNTech aşısı hakkında önemli araştırma: Oluşturduğu bağışıklık kısa sürede bitiyor

BioNTech aşısı hakkında önemli araştırma: Oluşturduğu bağışıklık kısa sürede bitiyor

Stanford Üniversitesi ile Emory Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sonucunda, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların bağışıklığının kısa bir süre içinde bittiği tespit edildi.

25 Dakika Önce
2021-10-03 12:49:10
BioNTech aşısı hakkında önemli araştırma: Oluşturduğu bağışıklık kısa sürede bitiyor

Stanford Üniversitesi ile Emory Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sonucunda, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların bağışıklığının kısa bir süre içinde bittiği tespit edildi.

Birçok COVID-19 aşısının arasından çoğu ülke, koruyuculukları ve oluşturdukları antikor seviyeleri dolayısıyla BioNTech ve Sinovac aşılarını tercih etti. İki aşı arasında yapılan araştırmalarda ise hastaneye yatış oranlarında BioNTech'in daha başarılı olduğu ortaya konmuştu. Geçen haftalarda gerçekleştirilen bir araştırmada da, BioNTech yaptıranlarda antikor değerinin 162 kat, Sinovac yaptıranlarda ise 9 kat yükseldiği tespit edilmişti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan geçen ay yaptığı bir açıklamada “Belki de Biontech/Pfizer aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar” demişti. ABD'nin ünlü üniversitelerinden Stanford Üniversitesi ile Emory Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sonucunda, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların bağışıklığının kısa bir süre içinde bittiği tespit edildi.

Koruma seviyesi 7 ay içinde 10 kat azalıyor

Bilim insanları, 46 sağlıklı genç ve orta yaşlı yetişkinden aldıkları kan değerleri ile aşı olduktan bir süre sonra alınan kan değerlerini ve ikinci doz aşıdan 6 ay sonraki kan değerlerini inceledi. İncelemeler sonucunda, 6 ay içerisinde aşının yarattığı antikor seviyesinin ortadan kalktığıaçıklandı. Stanford Üniversitesi'nden Bali Pulendran ve Emory Üniversitesi'nden Mehul Suthar, "Araştırmalarımız Pfizer/BioNTech aşısının COVID-19'a karşı çok yüksek seviyede antikor sağladığını ortaya çıkardı. Fakat buna karşılık 7 ay içerisinde bu koruma seviyesi yaklaşık 10 kat azalıyor" dedi.

İncelenen insanların yarısında Delta, Beta ve Mu gibi varyantlara karşı antikor oluştuğu tespit edilirken, altıncı aydan sonra bir düşüşün başladığı duyuruldu. Araştırmayı yürüten bilim insanları, "Bu sonuçlar bize ikinci doz aşıdan 6 ile 7 ay sonra üçüncü doz destekleyici koronavirüs aşısı olmanın SARS-CoV-2'ye ve varyantlarına karşı korumayı güçlendireceğini ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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