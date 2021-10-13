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TIMETURK / SAĞLIK / Binlerce kişiye umut ışığı doğdu! Doktorlar bile hayrete düştü

Binlerce kişiye umut ışığı doğdu! Doktorlar bile hayrete düştü

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, immünoterapi ilaçlarının karışımıyla kanser hastalarında tümörün yok edilebildiğini ortaya koydu. Bazı hastalarda kanserler tamamen ortadan kalktı, doktorlar bile hiçbir hastalık belirtisi bulamayınca hayrete düştü.

1 Gün Önce
2021-10-13 13:43:34
Binlerce kişiye umut ışığı doğdu! Doktorlar bile hayrete düştü

Bilim insanları, yeni bir Kanser tedavisinin ölümcül baş ve boyun kanseri hastalarındaki tümörleri yok edebileceğini keşfetti.

Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü (ICR) ve Royal Marsden'deki araştırmacılara göre, çığır açan denemede, immünoterapi ilaçlarından oluşan bir karışım, kanser hücrelerini öldürmek için kullanıldı ve hayatta kalma konusunda olumlu bir eğilim sağladı.

DOKTORLAR BİLE HAYRETE DÜŞTÜ

Bilim adamları, nivolumab ve ipilimumab ilaçlarının kombinasyonunun, ölümcül baş ve boyun kanserine sahip hastalarda tümör boyutunda azalmaya yol açtığını keşfetti. Hatta bazılarında kanserler tamamen ortadan kalktı, doktorlar bile hiçbir hastalık belirtisi bulamayınca hayrete düştü.

Guardian gazetesine konuşan, dört yıl önce öleceği öngörülen bir hasta, deneysel tedaviye katıldıktan sonra tümörünün tamamen temizlendiğini söyledi.

YAŞAM SÜRESİNİ DE UZATTI

Deneye katılan hastaların kemoterapi gören hastalara oranla ortalama 3 ay daha uzun yaşadığı görüldü. Son evre hastaların ortalama yaşam süresi de 17,6 ay olarak tespit edildi. Bunun benzer durumdaki hastalarda görülen en uzun süre olduğu belirtildi.
Uzmanlar, iki immünoterapi ilacının birleştirilmesinin, kanser türlerine karşı etkili yeni bir silah olduğunu kanıtlayabileceğine inanıyor. İlaç kombinasyonu daha önce ölümcül böbrek, deri ve bağırsak kanseri hastaları için de fayda sağlamıştı.
Araştırmacılar henüz çok erken olmasına rağmen sonuçların umut vaad edici olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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