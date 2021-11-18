Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs hastalarına verilen favipiravir ilacı 'etkisiz'

Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından koronavirüs tedavisinde kullanılan favipiravir ilacının etkisiz olduğunu açıkladı.

İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirus Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz PRESECO çalışmaları sonucunu Twitter hesabından paylaştı.

Yavuz açıklamasında "Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, Favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles'ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak" ifadelerini kullandı.

"FAVIPIRAVIR KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE ETKİSİZ"

Klimik Derneği'nin paylaştığı PRESECO açıklaması şöyle:

Bulaşıcı hastalıklar için ilaç geliştirmeye odaklanan biyofarmasötik şirketi Appili Therapeutics, hafif veya orta şiddette COVID-19'un klinik tedavisinde ağızdan alınan antiviral Avigan®/Reeqonus™ (favipiravir)'u değerlendiren Faz 3 PRESECO (PREventing SEvere COVID-19) çalışmasının klinik deneylerinde, kalıcı klinik iyileşmeye kadar olan birincil sonlanma noktasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadığını açıkladı.

Klinik deney verilerine ilişkin ek analizlerin devam ettiği ifade ediliyor. Klinik araştırmaya Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Brezilya'daki 38 çalışma bölgesinden hafif veya orta şiddette COVID-19'lu 1231 hasta dahil edilmişti.

Faz 3 PRESECO çalışması, hafif-orta şiddette semptomlar gösteren COVID-19 hastalarında Avigan/Reeqonus (favipiravir)'un erken tedavideki güvenliğini ve etkinliğini araştıran çift kör, plasebo kontrollü, randomize, çok merkezli, küresel üstünlük çalışmasıdır. Katılımcılar, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Meksika'daki farklı klinik araştırma merkezlerinde çalışmaya kaydedilmiştir. Kayıt olduktan sonraki 72 saat içinde COVID-19 testi pozitif olan, hafif-orta semptomlu hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. İlaç tedavisini evde kendileri uygulayan katılımcılar, klinik araştırmacılar tarafından uzaktan izlenmişlerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.