Bilim Kurulu toplantısı I Bakan Koca'dan TURKOVAC açıklaması I Bilim Kurulu Toplantısından ne sonuç çıktı?

Bilim Kurulu toplantısında neler ele alındı? Bakan Koca bilim kurulu toplantısının ardından ne açıklama yaptı?

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı:

Bakan Koca'nın sözlerinden satırbaşları:

"Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir"

"Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır"

"Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu TURKOVAC ile olabilirsiniz"

Bakandan vaka sayısı uyarısı

Son haftada günlük vaka sayılarındaki artışın belirginleştiğini belirten Koca, vaka sayılarındaki artışın temel sebebinin kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşması olduğunu ifade etti. Koca, şöyle devam etti:"Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir. Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır."

TURKOVAC hangi şartta olunmalı?

Aşılama programı sayesinde toplumda önemli ölçüde aşılanma sağlandığına ve yeni durumda hatırlatma dozunun öneminin son derece arttığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz. Yerli aşımız TURKOVAC yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu TURKOVAC ile olabilirsiniz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.