Bilim insanları, beyinde 4 yeni alan keşfetti

İnsan Beyin Projesi (HBP) araştırmacıları, bilişsel işlevlerde önemli bir rol oynayan insan ön prefrontal korteksinin dört yeni alanını haritalandırdı. Yeni tanımlanan alanlardan ikisi kadınlarda erkeklere göre nispeten daha büyük

İnsan dorsolateral prefrontal korteksi; dikkat, çalışma belleği, karar verme ve eylemlerin planlanması dahil olmak üzere bilişsel kontrolde yer alır. Bu beyin bölgesindeki değişikliklerin şizofreni, obsesif kompulsif bozukluk , depresyon ve bipolar bozuklukta rol oynadığından şüpheleniliyor ve bu da onu önemli bir araştırma hedefi haline getiriyor.

Forschungszentrum Jülich ve Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi'nden araştırmacılar şimdi beyin bölgesinin dört yeni bölgesinin ayrıntılı, üç boyutlu haritalarını sunuyorlar.

Tanımlanan yeni alanlar kadınlarda daha büyük

Beyin bölgeleri arasındaki sınırları belirlemek için araştırmacılar, ölüm sonrası 10 insan beynindeki hücrelerin (sitomimari) dağılımını istatistiksel olarak analiz ettiler. Haritalanan alanları 3D olarak yeniden yapılandırdıktan sonra, araştırmacılar 10 farklı beynin haritalarını üst üste bindirdi ve her bir alanın lokalizasyonunun ve boyutunun bireyler arasında ne kadar değiştiğini yansıtan olasılık haritaları oluşturdu.

Araştırmacılar, kadın ve erkek doku donörlerinin beyinlerini karşılaştırırken, yeni tanımlanan alanlardan ikisinin göreceli hacimlerinin kadınlarda erkek beyinlerine göre önemli ölçüde daha büyük olduğunu buldular. Bu bulgu, bilişsel işlev ve davranıştaki cinsiyet farklılıklarının yanı sıra ilişkili beyin hastalıklarının yaygınlığı ve semptomları ile ilgili olabilir.

Araştırma Frontiers in Neuroanatomy'de yayınlandı.