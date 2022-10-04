Bilim insanları açıkladı: Hamburger yemek o kadar da kötü değil!

Uzmanların sağlıksız yiyecekler kategorisinde gösterdiği ve yenilmemesi konusunda uyarılarda bulunduğu hamburger ile ilgili 440 bin kişinin katıldığı yeni bir araştırma yapıldı. Sonuçlar oldukça ilginç...

Ulusal Tayvan Üniversitesi ve Massachusetts Genel Hastanesi'nden uzmanların yer aldığı yeni bir araştırmada, hamburger ile ilgili ilginç bir sonuca varıldı. Uzmanların sık sık tüketilmemesi gerektiği konusunda uyardığı hamburger için 440 bin İngiliz üzerinde inceleme yapıldı. Sonuç olarak, sığır etinden hamburgerlerin depresyonu iyileştirmeye ve kişiyi mutlu etmeye yardımcı olabileceğini buldu.

Daily Star'da yer alan habere göre, uzmanlar, demir, çinko, protein ve B vitaminleri de dahil olmak üzere sığır etinde bulunan besinlerin beyin fonksiyonlarını desteklediği ve ruh halini yükseltmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Affective Disorders Dergisi'nde yayınlanan ve depresyonlu 45 bin kişinin yer aldığı araştırmada, “Bu, sığır eti alımının majör depresyon riskini azaltmada potansiyel, faydalı bir nedensel etkisini bildiren ilk çalışmadır.”

“Diyetin depresyon riskini ve semptomlarını etkileyebileceğine dair kapsamlı kanıtlar var.”

“Akdeniz diyeti başta olmak üzere sağlıklı bir diyete bağlı kalmak klinik depresyon riskinin azalmasıyla ilişkilendirildi.”

“Daha yüksek sığır eti alımının majör depresif bozukluğa karşı koruyucu olabileceğini bulduk” ifadeleri yer aldı.

Bununla birlikte araştırmada yağlı olmayan balıkların, daha yüksek depresif hastalık riski ile ilişkili olduğu ortaya çıktı. Ancak uzmanlar, bununla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirttiler.