Bilim insanları açıkladı: B6 vitamini depresyon ve anksiyeteye çözüm olabilir!

Yapılan araştırmalar her geçen gün farklı hastalıkların tedavisi için umut oluyor. En son açıklanan bir araştırmaya göre yüksek doz B6 vitamini takviyesi insanların hayatını karartan kaygı ve depresyon duygularını azaltabiliyor.

22 Temmuz'da Journal of Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental'de çevrimiçi olarak yayınlanan araştırma sonucu kaygı ve depresyon ile mücadele edenlere umut oldu.

Araştırmada yaklaşık 500 yetişkinde 1 aylık B6 veya B12 vitamini tedavisi ile plasebo takviyesi karşılaştırıldı. Sonuçlar, B6 vitamini takviyesinin, kişinin bildirdiği anksiyetede ve depresif semptomların azalmasına yol açtığını gösterdi.

Ek olarak, B6 vitamini grubu, denemenin sonunda uygulanan görsel bir testin sonuçlarında artan gama-aminobütirik asit (GABA) seviyeleri gösterdi. Test sonuçları, katılımcıların görsel performansında ince değişiklikler olduğunu buldu.

Daha önce yapılan bazı araştırmalar da B6 ve B12 vitaminlerinin ruh hali ile ilgili sonuçları iyileştirmede bir rolü olduğunu göstermişti. .