Beynin önemli bir rolü daha ortaya çıktı

İç organlarımızdan beyne gönderilen sinyallerin duyguları düzenleme, yüksek anksiyete ve depresyonu önlemede önemli bir rol oynadığı kanıtlandı.

İç organlarımızdan beyne gönderilen sinyallerin duyguları düzenleme, yüksek anksiyete ve depresyonu önlemede önemli bir rol oynadığı kanıtlandı.

Güvenli ve rahat bir pozisyonda oturun, gözlerinizi kapatın ve kalbinizin göğsünüzde attığını hissetmeye çalışın. Nabzınızı hissetmek için ellerinizi oynatmadan, her hareketi hissedip ritmini hesaplayabilir misiniz yoksa bunu tespit etmekte zorlanıyor musunuz?

Bu basit test, beyninizin vücudunuzun durumunu algılaması için tüm organlarınızdaki reseptörlerden iletilen iç duyunuzu değerlendirmenin sadece bir yol.

İç duyu, görme, işitme, tat alma, dokunma ve koku alma gibi dışa dönük duyulardan daha az biliniyor olabilir. Ancak sağlığınızda önemli bir etkisi var. Bilim insanlarının çalışmaları, algılayıcı sinyallere karşı duyarlılığımızın, duygularımızı düzenleme kapasitemizi ve daha sonra kaygı ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarına hassasiyetimizi belirleyebileceğini gösterdi.

Konuya ilişkin düzenlenen akademik konferanslar ve her ay yayınlanan çok sayıda yeni makale ile artık sinirbilim ve psikolojinin en hızlı gelişen alanlar olduğunu ortaya koyuyor..

Londra Üniversitesi Royal Holloway'den psikolog Profesör Manos Tsakiris Konya dair “İnteraktif araştırmalarda üstel bir büyüme görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Daha da önemlisi söz konusu bulgular, vücuda uyum sağlamak ve iç sinyallere ilişkin algıyı değiştirmek için umut verici yeni yollar ve bir dizi zihinsel sağlık sorununun tedavisine yardımcı olabilecek teknikler içeriyor.

İç duyu, kardiyovasküler sistem, akciğerler, bağırsaklar, mesane ve böbrekler de dahil olmak üzere iç organlarınızdan gelen tüm sinyalleri içeriyor. Tsakiris, “Beyin ve iç organlar arasında sürekli bir iletişim, bir diyalog var” dedi.

Söz konusu sinyallerin işlenmesinin çoğu bilinçli, farkındalık ile gerçekleşiyor. Örneğin kan basıncı seviyenizi korumaya yardımcı olan beyin ve vücut arasındaki otomatik geri bildirimin veya kan şekeri seviyenizi dengelemeye yardımcı olan sinyallerin farkında olunmuyor. Ancak bu duyumların çoğu -örneğin kaslardaki gerginlik, mide sıkışması veya kalp atışı gibi - en azından bazı zamanlarda bilinçli zihin için mevcut olmalı. Ve bu duyguları okuma ve yorumlama yöntemleri, sağlık için önemli sonuçlar doğuruyor.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.