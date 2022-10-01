Beyin Kanaması Nedir? Beyin Kanaması Belirtileri Neler?

Beyni besleyen damarlardan bir veya birkaçından dışarı kan sızması sonucu, kanla beslenen bölgenin çalışamaz duruma gelmesi beyin kanaması olarak tanımlanır. Toplumda yaygın bir şekilde görülen sağlık sorunlarından beyin kanaması hakkında merak edilen detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

Beyin Kanaması Nedir?

Beyin kanaması doğuştan veya diğer sağlık durumlarından kaynaklanan bir kaza, beyin tümörü, felç veya yüksek tansiyon nedeniyle olabilmektedir. Beyin kanaması beyne oksijen iletimini azaltabilir, beyinde ekstra basınç oluşturabilir ve beyin hücrelerini öldürebilmektedir. Beyin kanaması belirtileri yaşıyorsanız, mümkün olduğunca çabuk tedavi almak çok önemlidir. Beyin kanaması genellikle kan damarı hasarı veya zayıflığının bir sonucu olarak bilinmektedir.

Beyin Kanaması Nedenleri

Kafa travması veya yaralanması

serebral anevrizmaveya beyin arterinde zayıflamış bir şişkinlik

Aşırı yüksek tansiyon

Kan damarı anomalileri

Kan veya kanama bozuklukları

Karaciğer hastalığı

Beyin tümörü

Yasadışı uyuşturucu tüketimi

Beyin Kanaması Belirtileri

Bir beyin kanaması bir dizi farklı semptomlara neden olabilir. Bu semptomlar

Ani karıncalanma, halsizlik, uyuşma veya yüz, kol veya bacakta felç içerebilir. Bu, büyük olasılıkla vücudun yalnızca bir tarafında meydana gelir.