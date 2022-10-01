Beyin Kanaması Nedir? Beyin Kanaması Belirtileri Neler?
Beyni besleyen damarlardan bir veya birkaçından dışarı kan sızması sonucu, kanla beslenen bölgenin çalışamaz duruma gelmesi beyin kanaması olarak tanımlanır. Toplumda yaygın bir şekilde görülen sağlık sorunlarından beyin kanaması hakkında merak edilen detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...
2022-10-01 10:09:02
Beyin Kanaması Nedir?
Beyin kanaması doğuştan veya diğer sağlık durumlarından kaynaklanan bir kaza, beyin tümörü, felç veya yüksek tansiyon nedeniyle olabilmektedir. Beyin kanaması beyne oksijen iletimini azaltabilir, beyinde ekstra basınç oluşturabilir ve beyin hücrelerini öldürebilmektedir. Beyin kanaması belirtileri yaşıyorsanız, mümkün olduğunca çabuk tedavi almak çok önemlidir. Beyin kanaması genellikle kan damarı hasarı veya zayıflığının bir sonucu olarak bilinmektedir.
Beyin Kanaması Nedenleri
- Kafa travması veya yaralanması
- serebral anevrizmaveya beyin arterinde zayıflamış bir şişkinlik
- Aşırı yüksek tansiyon
- Kan damarı anomalileri
- Kan veya kanama bozuklukları
- Karaciğer hastalığı
- Beyin tümörü
- Yasadışı uyuşturucu tüketimi
Beyin Kanaması Belirtileri
Bir beyin kanaması bir dizi farklı semptomlara neden olabilir. Bu semptomlar
Ani karıncalanma, halsizlik, uyuşma veya yüz, kol veya bacakta felç içerebilir. Bu, büyük olasılıkla vücudun yalnızca bir tarafında meydana gelir.
- Diğer semptomlar şunları içerir:
- Ani, şiddetli baş ağrısı
- Yutma zorluğu
- Görme ile ilgili sorunlar
- Denge veya koordinasyon kaybı
- Karışıklık veya zorluk anlama
- Konuşma zorluğu veya konuşma bozukluğu
- Uyuşukluk veya bilinç kaybı
- Nöbetler
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