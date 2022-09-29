Beyin Kanaması Belirtileri Nelerdir Ve Neden Olur?
Beyin kanaması ne? Beyin kanaması belirtileri neler? Beyin kanaması neden olur? Beyin kanaması tedavileri neler? Toplumda yaygın bir şekilde görülen sağlık sorunlarından beyin kanamasına haberimizde ayrıntılı şekilde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-29 00:51:09
Beyin Kanaması Nedir?
Beyin kanaması, beyindeki bir damarın çatlaması ya da sızıntıya neden olması durumu sonucu kanın çevresindeki dokulara yayılması anlamına gelmektedir. Bu kanama durumu da çevredeki beyin hücrelerinin ölmesine sebep olmaktadır.
Beyin Kanaması Nedenleri
- Kafaya alınan travmalar
- Hipertansiyon
- Damar sertliği
- Pıhtı
- Serebral anevrizma
- Amiloid anjiyopati
- Doğuştan gelen damar anomalileri
- Kan sulandırıcıların kullanımı
- Beyin tümörleri
- Sigara ve yoğun alkol kullanımı
- Uyuşturucular
- Eklampsi
Beyin Kanaması Belirtileri Neler?
- Bilinç ve dikkat bozulmaları
- Bilinç bulanıklığı
- Tepkilerde gecikme
- Yutma güçlüğü
- Bulantı ve kusma
- Düşünme, konuşma anlama, yazma ve okumada güçlük
- Denge kaybı
- Görme kaybı, görmede güçlük
- Felç
- Nöbetler
- Çok şiddetli baş ağrısı
- Vücudun çeşitli bölgelerinde aniden ortaya çıkan uyuşma, karıncalanma, elektriklenme
- Nefes alıp vermede zorlanma ve anormal kalp atışları
- Çocuklarda kafa şişmesi,
- Gözlerde kanlanma,
Beyin Kanaması Tedavisi Nedir?
Beyin kanaması geçiren hasta, yoğun bakım ünitesinde takibe alınır yâda genellikle ameliyat ile tedavisi yapılır. Bununla birlikte ameliyat sonrası hastanın uyanma süresi geçirilen cerrahi işlemin zorluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
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