Beyin Kanaması Belirtileri Nelerdir Ve Neden Olur?

Beyin kanaması ne? Beyin kanaması belirtileri neler? Beyin kanaması neden olur? Beyin kanaması tedavileri neler? Toplumda yaygın bir şekilde görülen sağlık sorunlarından beyin kanamasına haberimizde ayrıntılı şekilde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Beyin Kanaması Nedir? Beyin kanaması, beyindeki bir damarın çatlaması ya da sızıntıya neden olması durumu sonucu kanın çevresindeki dokulara yayılması anlamına gelmektedir. Bu kanama durumu da çevredeki beyin hücrelerinin ölmesine sebep olmaktadır. Beyin Kanaması Nedenleri Kafaya alınan travmalar

Hipertansiyon

Damar sertliği

Pıhtı

Serebral anevrizma

Amiloid anjiyopati

Doğuştan gelen damar anomalileri

Kan sulandırıcıların kullanımı

Beyin tümörleri

Sigara ve yoğun alkol kullanımı

Uyuşturucular

Eklampsi Beyin Kanaması Belirtileri Neler? Bilinç ve dikkat bozulmaları

Bilinç bulanıklığı

Tepkilerde gecikme

Yutma güçlüğü

Bulantı ve kusma

Düşünme, konuşma anlama, yazma ve okumada güçlük

Denge kaybı

Görme kaybı, görmede güçlük

Felç

Nöbetler

Çok şiddetli baş ağrısı

Vücudun çeşitli bölgelerinde aniden ortaya çıkan uyuşma, karıncalanma, elektriklenme

Nefes alıp vermede zorlanma ve anormal kalp atışları

Çocuklarda kafa şişmesi,

Gözlerde kanlanma, Beyin Kanaması Tedavisi Nedir? Beyin kanaması geçiren hasta, yoğun bakım ünitesinde takibe alınır yâda genellikle ameliyat ile tedavisi yapılır. Bununla birlikte ameliyat sonrası hastanın uyanma süresi geçirilen cerrahi işlemin zorluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. .