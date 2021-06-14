Bel Ağrısına Ne İyi Gelir, Hangi Bölüm Bakar?

Yaygın bir sağlık sorunu bel ağrıları,gündelik hayatımızı kabusa çevirmekte. Birçok sebepten kaynaklı olan bel ağrıları hakkında neden olduğu ve bel ağrısına nelerin iyi geldiği merak edilmekte.

Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Bel Ağrısına Ne İyi Gelir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz.H angi Bölüm Bakar? İşte tüm detaylar…

Toplumda en sık karşılaşılan sağlık problemlerinin başında bel ağrıları gelmekte. Bel ağrıları genellikle gündelik hayatımızda yapmış olduğumuz ağır nesneleri kaldırırken ani hareketlerde bulunma, kas burkulmaları veya zorlamalar gibi bir yaralanmanın sonucu bel ağrıları meydan gelir. Bu nedenler haricinde ayrıca; omurilik kanseri, yırtılmış veya fıtıklaşmış disk, siyatik, artrit, böbrek veya omurga enfeksiyonları gibi hastalıklardan da kaynaklı bel ağrıları gözlemlenmekte. Geçmeyen bel ağrılarında mutlaka yakınınızdaki bir hekime gitmeniz önerilmekte. Bel ağrısı nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Bel ağrısı neden olur? İşte detaylar.

Bel Ağrısı Nedir?

Bel ağrısı nedir? Bel ağrısı ya da tıpta kullanılan adıyla lumbago, bel bölgesinde meydana gelen ağrıyı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bel ağrıları genellikleerişkinlerin yaklaşık %80'ini etkilemektedir. Bu durum özellikle de iş gücü kaybına yol açan sağlık problemlerinden birisidir.

Bel Ağrısı Neden Olur?

Bel ağrısı sağlık problemi toplumumuzda herkesin karşılaşmış olduğu sorunların başında gelmekte. Bel bölgesi veya diğer adı ile lumbal bölgenin işlevleri arasında yapısal desteği ve hareketleri belirleyen vücut dokularının korunması bulunmakta. Bel ağrıları ise genellikle; omurga kemiklerinden, omurlar arasında bulunan disklerden, omurganın etrafındaki bağlardan, omurilik ve sinirlerden, bel etrafındaki kaslardan, karında bulunan iç organlardan ve bel bölgesini kaplayan ciltten kaynaklanıyor olabilmektedir.

Bel Ağrısı Nedenleri

Bel ağrısına neden olan durumlar şu şekildedir;

Yaralanmalar

Bel fıtığı

Stres kırığı ve bel kayması

Lomber Dar kanal

Enfeksiyonlar

Tümörler

Bel Ağrısına Hangi Bölüm Bakar?

Gündelik hayatımızı olumsuz yönde etkileyen bel ağrısının nedeninin teşhis edilmesi için öncelikli olarak ortopedi bölümüne görünmek gerekmektedir. Ortopedi bölümü bel ağrısı şikâyeti ile gelen hastalar için gerekli tahlil ve tetkikler yaparak ağrıya neden olan etkeni tespit ediyor.

Bel Ağrısına Ne İyi Gelir?

Egzersiz

Geçmek bilmeyen bel ağrıları hayatınızı olumsuz etkiliyorsa yapmanız gerekenlerden birisi egzersizdir.Bel ağrınız olduğu zaman, kısa bir yürüyüş, yoga, yüzme veya hafif derecede başka bir sportif aktivite bel bölgesinde oluşan ağrıları hafifletmeye yardımcı olacaktır.

Sıcak ve soğuk komples

Bel ağrısından kurtulmak için en etkili yöntemler başında sıcak ve soğuk tatbiki olduğu bilinmekte. Belin zorlanmasına bağlı gelişen bel ağrısı için bölgeye buz tatbiki yapmak yararlı olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.