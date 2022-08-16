Beden algısı bozukluğu erkekleri de vurdu!

Genellikle kadınlara atfedilen beden algısı bozukluğu (BDD), pandemiyle beraber erkeklerde de çok daha fazla görülmeye başladı.

Independet Türkçe'nin haberine göre; uzmanlar, 'Zoom dismorfisi' adını verdikleri 'beden algısı bozukluğu'nda artışın; pandemiyle yaygınlaşan video konferanslar sırasında kişilerin sürekli olarak kendilerini kamerada görmelerinin önemli payı olduğunu belirtti.

"Pandemide erkeklerin beden imaj algıları daha da kötüleşti"

Birleşik Krallık'taki Oxford Üniversitesi'nden Anglia Ruskin, "Birçok toplumda erkeklerin maskülenliği, kaslı olmalarıyla ilişkilendiriliyor. Hasta olma korkusu gibi durumlar, güçlü ve dayanıklı olmak için formda kalma ihtiyacını doğurmuş olabilir. Pandemide erkeklerin beden imaj algıları daha da kötüleşti" dedi.

New York'taki Hofstra Üniversitesi'nden Fügen Neziroğlu ise, "BDD'den mustarip birçok kişi kameralarını açıp görünüşleri dolayısıyla yargılanma kaygısı yaşadı" ifadelerini kullandı.

Kaliforniya'da yer alan Gateway Enstitüsü'nden Chris Tronsden de, dişlerine bakım yaptırmak için dişçiye gidemeyen veya berbere uğrayamayan erkeklerin bu sorundan daha çok etkilendiğini belirtti. Trondsen, "Evde, aynada veya video konferanslarda kendilerine bakıp gördüklerinden hoşlanmamak bazıları için epey zorlayıcı bir deneyimdi" dedi.

"Erkekler, beden algılarıyla ilgili şikayetleri daha kolay ifade edebiliyor"

Uzmanlar, Covid-19'un etkilerinin, BDD açısından tamamen olumsuz olmadığını da söyledi.

Beden imajı konusunda uzmanlaşmış lisanslı klinik sosyal hizmetler görevlisi Robyn L. Stern, pandemiyle birlikte akıl sağlığının daha rahat konuşulabilir hale geldiğini; erkeklerin de beden algılarıyla ilgili şikayetlerini daha kolay şekilde ifade edebildiğini belirtti."Erkeklerin, bedenlerine dair hissettiklerini daha rahat anlattığını gözlemledim" diyen Stern, son aylarda kendisine başvuran erkek hasta oranında yüzde 50 artış yaşandığını da paylaştı.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Roberto Olivardia, 30 yıldır BDD alanına araştırma yaptığını ve BDD'yle yeme bozukluklarına dair çalışmaların sadece yüzde 1'inin erkeklere odaklandığını söyledi.

Uzmanlara göre aslında beden algısı bozukluğu (BDD) pandemi öncesi dönemde de erkekler arasında yaygındı. Temmuz 2019'daki bir çalışmaya katılan 18 ila 24 yaşındaki erkeklerden 5'te birinin, BDD'yle ilişkili yeme bozuklukları sebebiyle oluşan kas dismorfisinden mustarip olduğu tespit edilmişti.

Beden dismorfik bozukluğu nedir?

Vücut dismorfik bozukluğu (BDD) veya vücut dismorfisi, bir kişinin görünümündeki kusurlar hakkında endişelenerek çok zaman harcadığı bir zihinsel sağlık durumudur. Bu kusurlar genellikle başkaları tarafından fark edilmez. .