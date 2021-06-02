Bebek pudrası zararlı mı? Dünyanın önde gelen bebek bakım ürünleri üreticisi tarafından üretilen talk bazlı bebek pudrasının insan sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle firmaya kesilen 2,1 milyar dolarlık ceza onaylandı. Gelişmeler üzerine vatandaşlar da Bebek pudrası zararlı mı? Talk pudrası sağlığa zararlı mı? gibi soruları sormaya başladı. İşte pudraların insan sağlığına etkisi...

Bebek pudrası zararlı mı? Dünyanın önde gelen bebek bakım ürünleri üreticisi tarafından üretilen talk bazlı bebek pudrasının insan sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle firmaya kesilen 2,1 milyar dolarlık ceza onaylandı. Gelişmeler üzerine vatandaşlar da Bebek pudrası zararlı mı? Talk pudrası sağlığa zararlı mı? gibi soruları sormaya başladı. İşte pudraların insan sağlığına etkisi...

Bebek bakımı ürünleri dünya genelinde satılan firmaya, kansere yol açan asbest maddesi ile karıştırılmış talk bazlı bebek pudrası nedeniyle, daha önce Missouri'nin St. Louis Mahkemesince verilen 2,1 milyar dolarlık ceza, temyiz mahkemesi tarafından da onandı.

ASBEST KULLANILMIŞ

Temyiz mahkemesi, firmanın, St. Louis jürisinin 2018 yılında pudra ürününün 20 kadında yumurtalık kanserine neden olduğunu tespitine yönelik itirazlarını değerlendirmeyi reddetti.

St. Louis davasının yargıcı Rex Burlison, Johnson & Johnson'ın pazarlama usullerinde "özellikle kınanacak davranışlar" sergilediği, "bebekleri için ebeveynlere satmayı hedefledikleri ürünlerde asbestin varlığını ve zararını bildiği halde, bu ürünlerin güvenliği hakkında onlarca yıldır yanlış bilgilendirme yaptığı" sonucuna varmıştı.

BEBEK PUDARASI ZARARLI MI?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan, “Talk pudrası eskiden daha sık olmak üzere kadınların genital bölgelerindeki nemi ve kokuyu azaltmak için kullanılırdı. Fakat günümüzde bu amaçla çok sık olarak farklı ürünler kullanılmaktadır. Ayrıca bebek bakım ürünü olarak da talk pudrası kullanım alanı bulmuştur” açıklamasını yapmıştı.

Gürgan, kadınların genital bölgelerinde talk pudrası kullanımının ciddi sağlık problemlerine neden olabileceğinin tartışıldığını belirtirken, “Talk pudrasının yumurtalık ve rahim içi kanserleri ile akciğerleri ilgilendiren sorunlara neden olabileceği ileri sürülmüştür” demişti.

Gürgan, “Yumurtalık kanserinden ayrı olarak uzmanlar talk pudrasının solunum yollarında da akciğer granuloma, pnömokonyoz, akciğer fibrozisi ve pulmoner yüksek tansiyon gibi ciddi hastalıklara yol açtığını tespit etmişlerdir. Bu nedenlerle özellikle yeni doğan çocuklarda da kullanılmaması uygun görülmektedir. Kısaca toplum sağlığı yönünden talk pudrası konusunu fazla abartmadan ancak kullanımı yönünden dikkatli olmamız gerekmektedir” demişti.

TALK PUDRASI NEDİR?

Talk pudrası, bebek pudrasında ve diğer birçok kozmetikte kullanılan mineral bazlı bir üründür. Yayınlanmış sağlık çalışmaları, talk pudrası ve yumurtalık kanseri kullanımı arasında bir bağlantı olduğunu göstermesine rağmen, milyonlarca erkek ve kadın onu nemi emmesi ve tazeliği arttırmak için kullanmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.