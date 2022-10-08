Baş ağrısını geçirmek için 10 doğal çözüm I Baş ağrısı nasıl geçer?

Baş ağrısı günlük yaşantımızı oldukça etkiler ve dayanılmaz bir hale getirebilir. Özellikle gece saatlerinde başlayan baş ağrıları için evde ilaç bulunamayabilir. İlaç içmek istemeyenler de olabilir. Doğal yollarla baş ağrısını geçirmek için yazımızı okuyabilir ve bu basit yöntemleri deneyebilirsiniz.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki şiddetli ya da kronik ağrılar için mutlaka doktora başvurulması gerekiyor.

Baş ağrısından kurtulmak mümkün mü? Sık sık baş ağrısı yaşayanlar ne yapmalılar? İşte baş ağrısını geçirmek için 10 doğal çözüm...

LAVANTA



Sakinleştirici ve mutluluk verici etkisiyle bilinen lavanta baş ağrısı için oldukça etkilidir. Lavanta kokusu baş ağrısı ve migren belirtilerini en aza indirir. Özellikle stres kaynaklı baş ağrıları için bir bardak suya lavanta yağı damlatarak bu karışımı koklamak iyi gelecektir.

NANE- LİMON



Ferahlatan ve gerginliği alan özelliğiyle dikkat çeken nane-limon karışımı hazırlayın. Temiz bir bezi bu suda ıslatın, sıktıktan sonra alnınıza koyun ve bekletin. Bu işlemi sık sık tekrarlayabilirsiniz. Diğer bir öneri ise nane yağını koklamak olacaktır.

ZENCEFİL



Ağrı kesici özelliği bulunan zencefil tercih edilecekler arasındadır. Özellikle zencefil çayı tüketmek baş ağrısını oldukça hafifletecektir. Zencefilin vücut üzerinde de çok faydalı ve olumlu etkileri bulunduğu unutulmamalıdır.

SICAK SU VE BUZ TORBASI



Evet yanlış duymadınız ikisi bir arada, hem sıcak su hem de buz torbası. Ensenize buz torbasını koyarken ayaklarınıza sıcak su torbasını yerleştirmeniz ağrınızı hafifletir. Sebebi ise vücudun kan akışının değişerek damarların rahatlamasıdır.

KAHVE



Günde bir bardak içilen kahvenin ağrı kesici özelliği olduğu bilinir. Yalnız kahveyi sık tüketmemeye dikkat edilmesi gerekir. Uzmanlar ise genellikle sade bir Türk kahvesinin içilmesini önermektedir. Bu sayede diğer faydalarından da yararlanılır.

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ILIK SUYLA DUŞ



Gerilim ve stres tipi baş ağrılarında en etken çözümlerden biri de ılık suyla duş almaktır. Vücudu tamamen rahatlatan duş sonrası nazal yollar açılacak baş ağrınızın da çok çabuk hafiflediğini kendiniz de fark edeceksiniz.

AÇIK HAVA



Baş ağrısı yaşadığınızda kısa bir mola vererek dışarı çıkmak sizi oldukça rahatlatacaktır. Daha fazla alınan temiz hava ve oksijen baş ağrısını geçirir. Dışarı çıkma imkanınız yoksa da pencereyi açarak bulunduğunuz ortamı bir süre havalandırmak da büyük fark yaratacaktır.

MASAJ



Şakaklarınıza, kaşlarınızın arasından alnınıza doğru ve burun deliklerinin üzerinden başlayarak göz kenarlarına doğru cildinizi gererek masaj yapmanız önerilir. Uzmanların da tavsiye ettiği bu yöntem ile baş ağrınız hafifleyecektir.

KARANLIK VE SESSİZLİK



Baş ağrısı bazen çok fazla rahatsız edici ışıklara maruz kalmak ve yoğun gürültülü ortamlarda bulunmaktan kaynaklanır. Bunun için az ışık alan ve sessiz olan bir yerde kısa da olsa biraz dinlenmek baş ağrınıza iyi gelecektir.



UYUMAK

Düzenli uyku baş ağrısıyla doğrudan ilişkilidir. Yeterli uykuyu alamayan vücut farklı tepkiler göstermeye başlar. Başınız ağrıdığınızda kısa süreli de olsa gözlerinizi kapatmak hatta uyumak çok rahatlatacaktır. .