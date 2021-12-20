Baş ağrısı birçok insanın ortak noktasıdır. Günümüzde hastalıklar çoğaldığı için baş ağrısının nedenleri kişiden kişiye değişmektedir. Baş ağrısı özellikle kadınlarda daha çok görülen bir rahatsızlıktır. Peki, baş ağrısına ne iyi gelir? Evde baş ağrısına gelebilecek şeyler nelerdir?

İlaçsız baş ağrısı nasıl geçer? Evde doğal yöntemlerle baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısına iyi gelen yiyecekler nelerdir? Sorularının cevabı baş ağrısı çeken kişiler tarafından merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Doğal yöntemlerle baş ağrısı nasıl geçer?

Kafein: Baş ağrısına evde çözüm bulmak isteyenler kişiler genellikle kafein alarak giderir. Kafein, birçok baş ağrısına cevap verir. Bir fincan kafeinli kahve ya çay baş ağrınızı ortadan kaldırabilir.

Bol Su Tüketimi: Su birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Ayrıca az su tüketiminde de baş ağrısı ortaya çıkabilir. Bol su tüketimi hem sağlığımız için iyi hem de baş ağrısına karşı bir önlem olacak. Günlük 2 litrenin üzerinde su tüketmemiz gerekmektedir.

Sıcak veya soğuk kompres: Zonklayıcı ve şiddetli bir baş ağrısına en iyi gelen şeylerden biri prestir. Boynun veya alnın arkasına sıcak bir kompres uygulamak gerginliği gevşetebilir ve ağrınızı giderebilir Enseden gelen baş ağrısı için ise ısıtıcı kremler kullanarak üst sırtın boğaz kaslarına masaj yapılabilir.

Elma Sirkesi: Doğal ilaçların başı olan elma sirkesi baş ağrısına da iyi gelmektedir. 2 çorba kaşığı elma sirkesi ve 1 bardak sıcak su kullanarak karışımınızı hazırlayabilirsiniz. 1 su bardağı ılık suyun içerisine 2 çorba kaşığı elma sirkesini ekleyin. Karışımı hazırladıktan sonra yavaş yavaş tüketin.

Limon Suyu: Yarım limonu bir bardak sıcak suyun içerisine dökerek bu içeceği günde 2 kez tüketin. Bu içecekle birlikte aynı zamanda birçok bedensel işleviniz düzelecektir.

Baş ağrısının nedenleri nelerdir?

Baş ağrısı, başın herhangi bir bölümünde başlayan ağrı hissini denir. Yüksek tansiyon, inme, beyin tümörü, karbon monoksit zehirlenmesi, enfeksiyonlar ve sarsıntı baş ağrılarının nedenlerinden sayılabilir. Baş ağrısının nedenleri aşağıda bulunan listedeki gibidir:

- Çok yüksek veya çok düşük kafa içi basıncı

- Beyin tümörü

- Travmatik beyin hasarı

- Grip

- Aşırı ilaç kullanım baş ağrısı kan pıhtıları

- Karbonmonoksit zehirlenmesi

- SarsıntıMigren

- Yoğun stres

- Düşük kan şekeri

- Uyku yoksunluğu

- Dehidrasyon

- Stres

- Yüksek kaygı düzeyi

- Depresyon / Karamsarlık

- Uyku bozuklukları

- Şişmanlık

- Horlama

- Aşırı kafein tüketimi

- Aşırı ağrı ilacı kullanımı

- Düşük kan şekeri

- Panik ataklar

- Geceleri diş taşlama

- Kurutma



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