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TIMETURK / SAĞLIK / Bardha Leka: “Güzellik Merkezimizle Çok Önemli Çalışmalarda Bulunuyoruz!”

Bardha Leka: “Güzellik Merkezimizle Çok Önemli Çalışmalarda Bulunuyoruz!”

Bard haLeka Beauty Academy kurucusu Bardha Leka, çok hijyenik bir ortamda önemli estetik uygulamalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca birçok öğrenciye akademide eğitim verdiklerini de ifade eden Bardha Leka, “Şu ana kadar 100’den fazla öğrencim oldu. Açıkçası öğrencilerimi bu alanda yetiştirmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü sektörde işini çok iyi yapan kişilere ihtiyaç var.” sözleriyle güzellik merkezine yönelik açıklamalarda bulundu.

3 Saat Önce
2022-03-02 17:49:59
Bardha Leka: “Güzellik Merkezimizle Çok Önemli Çalışmalarda Bulunuyoruz!”

Sahip olduğu akademi ile öğrencilerine eğitim veren Bardha Leka, aynı zamanda birçok estetik uygulamanın da hijyenik bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu noktada, özellikle son zamanlarda gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. “Birçok kişi, daha güzel görünebilmek için çeşitli estetik uygulamalardan yararlanıyor. Bunun yanı sıra özellikle kadınların bakımlı olmak istediklerini görüyoruz. Biz de tam olarak güzel ve bakımlı olmak isteyen kişilerin taleplerini karşılıyor, bu anlamda çok özel çalışmalar içerisinde oluyoruz.”

Şu Ana Kadar 100'den Fazla Öğrencim Oldu

Bardha Leka Beauty Academy altında şu ana kadar 100'den fazla öğrencisi olduğunu ve öğrencilerini yetiştirdiğini ifade eden Bardha Leka, konuyla ilgili şu sözlerle önemli değerlendirmelerde bulundu: “Biliyorsunuz, güzellik sektörü titizlikle çalışılması gereken sektörlerden bir tanesi. Çünkü gerçekleştirdiğiniz uygulamalarla insanların görünüşlerine müdahale ediyorsunuz. Konunun öneminin farkında olduğum için öğrencilerimi çok özel bir şekilde yetiştiriyor, onlara ihtiyaç duyduğu bilgileri aktarıyor ve pratik yapmalarını sağlıyorum. Şu ana kadar 100'den fazla öğrencim olduğunu söyleyebilirim.”

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İlk Merkezimizi 2011 Yılında Açtık

Güzellik merkezine yönelik de açıklamalarda bulunan Bardha Leka, “İlk merkezimizi 2011 yılında açtık. Çalışmalarımızı profesyonel bir şekilde sürdürdüğümüze inandığımızda ikinci merkezimizi ve üçüncüsünü açtık. İkincisini 2020 yılında, üçüncüsünü ise 2022 yılında açtığımızı söyleyebilirim. Geniş bir hizmet ağına sahip olmak ve farklı bölgelere başarılı çalışmalarımızı götürmek istiyorum.” ifadelerinde bulundu.

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Birçok Önemli Uygulamayı Hijyenik Bir Ortamda Gerçekleştiriyoruz

Pek çok önemli ve dikkat çeken uygulamayı hijyenik bir ortamda gerçekleştirdiklerini ifade eden Bardha Leka, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Hijyen bizim için çok önemli. Bu nedenle çalışmalarımızı hijyenik bir ortamda ve titizlikle gerçekleştirdiğimizi ve başarılı uygulamalara sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Kendimizi geliştiriyor ve daha fazlasını yapabilmek adına önemli adımlar atıyoruz.”

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