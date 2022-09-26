'Bankaların kârı astronomik, sağlık çalışanlarının promosyonu komik'

Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'ndan (Yeni Sendika) yapılan açıklamada, 1 milyon 300 binin üzerinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanının 980 milyar TL tutarındaki maaşının farklı banka hesaplarında işlem gördüğü, buna rağmen bankaların çalışanlara toplamda sadece yaklaşık 20 milyar TL’lik bir promosyon verdiği ifade edildi

Sağlık ve sosyal hizmet kolunda faaliyet gösteren Yeni Sendika, sağlık çalışanlarına ödenen banka promosyonlarının yeniden revize edilmesi beklentisinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla Yeni Sendika Genel Merkezi'nde bir çalıştay düzenledi. Medimagazin'de yer alan haberde, çalıştay kapsamında “Banka Promosyonlarının Etki Alanı ve Dağıtımına İlişkin Yasal Dayanaklar”, “Mevcut Banka Promosyon Uygulamalarının Yeniden Revize Edilmesine İlişkin Talep ve Beklentilerin Gerekçeleri”, “Mevcut ve Yeni Banka Promosyonu Sözleşmelerine İlişkin Önümüzdeki Sürece Yönelik Öneri ve Tavsiyeler” şeklinde üç ana başlık altında ele alınan konu başlıkları sonucunda sendika tarafından bir bildirge yayınlandı.

980 milyar TL'den 20 milyar TL'lik ödeniyor

Çalıştay sonucunda 1 milyon 300 binin üzerinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanının 980 milyar TL tutarındaki maaşının farklı banka hesaplarında işlem gördüğü, buna rağmen bankaların çalışanlara toplamda sadece yaklaşık 20 milyar TL'lik bir promosyon verdiği ortaya koyuldu.

Sendikadan yapılan açıklamada bahsedilen maaş-promosyon hacimlerinin birbiriyle son derece orantısız olduğu ve söz konusu sözleşmelerin hakkaniyet açısından bir an önce yeniden revize edilmesinin şart olduğu belirtildi.

Yeni Sendika Genel Başkanı Metin Memiş tarafından yapılan açıklamada, “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın banka promosyonu sorununa nitelikli ve etkin bir çözüm bulabilmek amacıyla Yeni Sendika olarak bir çalıştay düzenledik.

Bakanlıklara iletilecek

Çalıştayımıza akademi, bürokrasi, hukuki ve mali alanda tecrübeli katılımcılar katkı sağladı. Yapılan bu çalıştayımız sonucunda elde edilen görüş ve önerilerimizin kamuoyu ile paylaşılmasına, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesine karar verdik” ifadelerine yer verildi.

Memiş, banka promosyonu sözleşmesi imzalayan kurumların çoğunlukla azami süre olan 5 yıla göre işlem yaptığını, değişen mevcut şartlarda ise bu uzun sürelerin yeni sözleşme yapılmasını geciktirdiğinin altını çizdi.

Genel Başkan Memiş, “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız için son 5 yıl içinde yapılan banka promosyon sözleşmelerinden yoğunlukla ortalama 5 yıllık süreleri kapsayan toplamda yaklaşık 980 milyar TL'lik çalışan maaşlarının banka hesaplarında işlem gördüğü, bankaların ise çalışanlara toplamda sadece yaklaşık 20 milyar TL'lik bir promosyon verdiği, bu bağlamda bahsedilen maaş-promosyon hacimlerinin birbiriyle son derece orantısız olduğunu gördük, bu haliyle bu sözleşmelerin vicdanen kabul edilebilmesi mümkün değil” şeklinde konuştu.

Yeni Sendika'nın yaptığı çalıştay sonucunda ortaya çıkan on üç maddelik bildirgenin Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Ombudsmanlık ve ilgili bakanlıklara iletileceği bildirildi.