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TIMETURK / SAĞLIK / Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması

Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yerli VLP aşısı çalışmaları kapsamında Faz 2’de 1'inci doz aşılamalar tamamlandı, 2'nci dozlar uygulanmaya başlandı. Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi” dedi.

3 Saat Önce
2021-07-17 14:48:13
Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yerli VLP aşısı çalışmaları kapsamında Faz 2'de 1'inci doz aşılamalar tamamlandı, 2'nci dozlar uygulanmaya başlandı” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SATEM Sinop Biyokütle Enerji Santrali açılışı ve Sinop Su Ürünleri İşletme, Şoklama ve Depolama Tesisi'nin temel atma, Keten müzesi projesi imza törenine katıldı. Ardından bir tekstil fabrikasına giden Bakan Varank burada işçilerle sohbet etti. Bakan Varank ziyaret sırasında ütü de yaptı.

‘ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR YAN ETKİ GÖZLENMEDİ'

Törende konuşan Bakan Varank, “Bildiğiniz üzere TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu aracılığıyla tüm Türkiye'den bilim insanlarımızın katkıları ile aşı geliştirme çalışmaları yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi de oldukça yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımız. Biliyorsunuz VLP aşısının ilk insan denemelerinde ben de gönüllü oldum. 26 Haziran'da VLP aşısında Faz 2 aşamasına geçmiştik. Faz 2'de 1'inci doz aşılamalar tamamlandı, 2'nci dozlar uygulanmaya başlandı. Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi. İkinci dozlar da uygulanıp gönüllülerden alınacak sonuçlar değerlendirildikten sonra inşallah son aşama olan Faz-3'e geçeceğiz. Tüm süreçler olumlu tamamlanırsa da yerli VLP aşımıza kavuşacağız. Covid-19 belasıyla mücadeleye Türkiye'den tüm dünyaya şifa olabilecek bir katkı sunmuş olacağız” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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