Bakan Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının iyice gerilediğini, yenileceği günün yakın olduğunu ifade etti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.