Bakan Koca: Gözümüz aydın! 85 bin destek kuvvet

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl 85 bin kadro açacaklarını ifade ederek, 'Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. ‘Beyaz Reform'a vurgu yapan Koca, “Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın.” dedi.

“BAZI ÜLKELERİN NÜFUSUNDAN FAZLA”

Koca bir sonraki paylaşımında ise açılacak olan kadro sayısına dikkat çekip, “Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında bir de gülen yüz emojisi kullanan Koca, ” :) Matematiksel anlamı: ‘Kapsam dışı' kalmadı” dedi. .