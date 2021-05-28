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Bakan Koca duyurdu: Bıçaklanan doktor ameliyat edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekim Ertan İskender'in bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ve ameliyatının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

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28.05.2021 01:18:54
Bakan Koca duyurdu: Bıçaklanan doktor ameliyat edildi

Koca, sosyal medya hesabından, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." bilgisini paylaştı.

Öte yandan saldırgan B.N'nin gözaltına alınarak karakola götürüldüğü öğrenildi.

"AMELİYATI BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Bakan Koca, ilerleyen saatlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İskender'in ameliyatının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Kendisiyle konuştum, durumu iyi. Saldırgan adli işlemler için polis gözetiminde. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Canımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin hak ve emniyeti bize emanet." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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