Bakan Koca'dan 'kapsam dışı kalmadı' çıkışı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hepimiz sevinebiliriz. Aramızda “kapsam dışı” kalmadı.' ifadelerini kullandı. Bakan'ın bu ifadeleri 'YÖK'e bağlı sağlık personeli için yasal mevzuat yolda mı? sorusunu akıllara getirdi