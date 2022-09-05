Bakan Koca'dan 'kapsam dışı kalmadı' çıkışı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hepimiz sevinebiliriz. Aramızda “kapsam dışı” kalmadı.' ifadelerini kullandı. Bakan'ın bu ifadeleri 'YÖK'e bağlı sağlık personeli için yasal mevzuat yolda mı? sorusunu akıllara getirdi
2022-09-05 17:51:51
Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin özlük haklarında iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yapılacak olan yasal mevzuat henüz yayımlanmadı.
YÖK: Sağlık çalışanları için yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacak
YÖK Başkanı Erol Özvar yakın zamanda yaptığı açıklamada, YÖK'e bağlı çalışan hekimler için yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacağını ifade etmişti.
Bakan Koca: "Kapsam dışı kalmadı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Koca, paylaşımında "Hepimiz sevinebiliriz. Aramızda “kapsam dışı” kalmadı." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı'nın bu ifadeleri yasal düzenlemenin yakın zamanda çıkabileceği şeklinde yorumlandı.
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