Bakan Koca'dan intörn doktorlara asgari ücrete yeşil ışık!

İntörn doktorlara yapılan ödemelerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis’ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak' dedi.