Bakan Koca'dan intörn doktorlara asgari ücrete yeşil ışık!
İntörn doktorlara yapılan ödemelerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis’ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak' dedi.
2022-08-16 06:34:59
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "İntörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuzda açıklandı. TBMM, 1 Temmuzda tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak."
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